Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що з підсумків обговорення буде зрозуміло, наскільки "швидко та ефективно" зможуть рухатися РФ і США. Він озвучив низку звинувачень в бік Європи та згадав про заблоковані активи.

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Вже цього тижня дипломати Росії та США зустрінуться у Стамбулі. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, як передали 26 лютого у російському Interfax.

Переговори відбуватимуться 27 лютого. Предметом обговорення буде відновлення роботи посольств у РФ та США.

"Така зустріч відбудеться завтра у Стамбулі, я думаю, що за її підсумками буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко та ефективно", — заявив ворожий чиновник.

З його слів, російські дипломати й експерти зустрінуться для розгляду проблем, які "накопичилися в результаті протиправної діяльності попередньої адміністрації зі створення штучних перепон для діяльності російського посольства". Він пояснив, що РФ, своєю чергою, відповідала взаємністю й також створювала "некомфортні умови" для роботи американського посольства у Москві.

У "РИА Новости" повідомили, що Лавров зачепив і тему заблокованих Заходом російських активів. З його слів, доля цих активів нікуди не зникне з порядку денного переговорів щодо України. Окрім того, міністр запевнив, що можливі дії проти цих активів не залишаться без відповіді з боку РФ.

У ТАСС передали, що голова російського МЗС звинуватив Європу у підриві тенденції до зміни розставлення політичних сил. Він уточнив, що йдеться про оголошення нових пакетів військової допомоги Україні.

Також Лавров звинуватив Європу у брехні щодо відмови Росії від мирних переговорів.

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров розкрив умови припинення вогню та висловився категорично проти розміщення миротворців в Україні.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже попередила, що на мирних переговорах президент РФ Володимир Путін спробує отримати те, чого не досяг на українському фронті.