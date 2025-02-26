"Зупинки війни за лінією фронту не буде": Лавров озвучив умови миру з боку РФ

Голова МЗС Росії Сергій Лавров відкидає можливість розміщення в Україні миротворців з Європи та "повторне накачування України зброєю". Він також назвав дату другої зустрічі з представниками США.

Related video

Зупинки бойових дій в Україні за лінією фронту не буде, бо це суперечить російській конституції, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 26 лютого під час пресконференції в Досі, столиці Катару. Крім того, він анонсував зустріч делегацій РФ і США у Стамбулі 27 лютого для обговорення роботи посольств двох країн. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК.

"Дехто каже, були ідеї, залишімо лінію зіткнення — ось російська, а ось ця — українська. Такого не буде, у нас є конституція, заснована на волевиявленні людей", — заявив Лавров щодо питання зупинки бойових дій за лінією зіткнення.

Зазначимо, РФ внесла зміни до конституції, за якими "включила" до свого складу всю територію Криму, Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у серпні 2023 року заявляв, що Кремль планує повністю взяти під контроль усі окуповані області України. Крім того, частина Курської області Росії перебуває під контролем Збройних сил України.

Заяви Лаврова щодо мирних переговорів

Сергій Лавров на пресконференції 26 лютого також відкинув можливість розміщення на території України європейських миротворців як гарантії безпеки, передає російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Нас ніхто про це не питає. Підхід цей, я вважаю, який нав'язується європейцями, передусім Францією та англійцями, він націлений на те, щоб конфлікт розігрівати далі та присікати будь-які спроби його заспокоїти", — сказав російський міністр закордонних справ.

Крім того, Лавров заявив, що РФ не піде на домовленості, які передбачатимуть "повторне накачування України зброєю", а території, які "залишаться від України", потрібно буде звільнити від "расистських законів".

Нагадаємо, 24 лютого під час візиту до Туреччини Лавров заявив, на яких умовах може завершитися війна в Україні.

Під час зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні.