Глава МИД России Сергей Лавров отвергает возможность размещения в Украине миротворцев из Европы и "повторное накачивание Украины оружием". Он также назвал дату второй встречи с представителями США.

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Остановки боевых действий в Украине по линии фронта не будет, так как это противоречит российской конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля во время пресс-конференции в Дохе, столице Катара. Кроме того, он анонсировал встречу делегаций РФ и США в Стамбуле 27 февраля для обсуждения работы посольств двух стран. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК.

"Некоторые говорят, были идеи, давайте оставим линию соприкосновения — вот русская, а вот эта — украинская. Такого не будет, у нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей", — заявил Лавров по вопросу остановки боевых действий за линией соприкосновения.

Отметим, РФ внесла изменения в конституцию, по которым "включила" в свой состав всю территорию Крыма, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областей, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в августе 2023 года заявлял, что Кремль планирует полностью взять под контроль все оккупированные области Украины. Кроме того, часть Курской области России находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Заявления Лаврова относительно мирных переговоров

Сергей Лавров на пресс-конференции 26 февраля также отверг возможность размещения на территории Украины европейских миротворцев как гарантии безопасности, передает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

"Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, я считаю, который навязывается европейцами, прежде всего Францией и англичанами, он нацелен на то, чтобы конфликт разогревать дальше и пресекать любые попытки его успокоить", — сказал российский министр иностранных дел.

Кроме того, Лавров заявил, что РФ не пойдет на договоренности, которые будут предусматривать "повторное накачивание Украины оружием", а территории, которые "останутся от Украины", нужно будет освободить от "расистских законов".

Напомним, 24 февраля во время визита в Турцию Лавров заявил, на каких условиях может завершиться война в Украине.

Во время встречи в Саудовской Аравии 18 февраля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать переговорные группы по войне в Украине.