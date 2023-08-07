Кремль заявил о намерении контролировать все оккупированные территории Украины: у Зеленского ответили

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, российская конституция не имеет никакого отношения к устойчивым юридическим документам, а ее содержание не может рассматриваться как основание для территориальных претензий.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пригрозил, что россияне будут вести захватническую войну до тех пор, пока полностью не будут контролировать оккупированные части Украины, которые "записаны в конституцию РФ". В ответ на такое заявление, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что никаких территорий Украины, записанных в Конституцию России, на которые якобы претендует РФ, нет. Об этом он написал в Twitter.

Он также отметил, что Конституция Российской Федерации не имеет никакого отношения к устойчивым юридическим документам и ее содержание не должно рассматриваться как основание для "претензий к территориям Украины".

"Никаких "территорий Украины, записанных в Конституцию России", на которые "претендует Россия", нет... Есть только временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия. Территории будут освобождены", — подчеркнул Подоляк в сообщении.

Что известно о заявлении Пескова?

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в своем интервью изданию New York Times выразил позицию Кремля относительно украинских территорий и возможности мирного урегулирования. По его словам, Россия стремится контролировать все украинские регионы, которые ранее были включены в российскую конституцию. Он подчеркнул, что Кремль не планирует прекращать свои амбиции на этом направлении.

В ответ на вопрос журналиста о возможной оккупации дополнительных украинских территорий, Песков отметил, что Россия уже включила в свой состав Крым и Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

По его словам, Российская Федерация настроена на то, чтобы "контролировать все регионы, которые сейчас фигурируют в Конституции страны как российские".

Песков также заявил, что сейчас нет оснований для мирного урегулирования конфликта с Украиной. Он выразил мнение, что российская агрессия на украинских территориях будет продолжаться и в будущем.

"Сейчас оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция в Украине продолжится и в дальнейшем", — отметил спикер президента РФ.

Ранее, 5 августа, немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг объяснил, что на юге Украины, где происходит контрнаступление ВСУ, есть все шансы дойти до Мелитополя и дальше освободить Крымский полуостров .

Напомним, что 4 августа Фокус писал, что Россия попытается затянуть войну до следующих выборов в США, ведь Владимир Путин возлагает надежды на то, что Джо Байден потерпит поражение в следующей президентской гонке в 2024 году, что приведет к сокращению Соединенными Штатами поддержки Украины и улучшению переговорной позиции России.