Есть шанс на Крым: в Германии видят способ завершить войну "без решающей битвы", — эксперт

ВСУ способны медленно, но все же преодолеть фортификации ВС РФ на юге: для дальнейшего успеха нужно достичь определенной точки на Запорожье.

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Немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг объяснил, что на юге, где происходит контрнаступление ВСУ, есть все шансы дойти до Мелитополя и дальше освободить Крымский полуостров. О деталях позиции эксперта рассказало издание Spiegel.

Меллинг заявил, что Силы обороны должны пройти первую линию обороны на юге и тогда "наступление будет успешным". По его убеждению, одна из главных целей, к которой нужно дойти — это Мелитополь. Добравшись до Мелитополя, ВСУ решат две задачи:

перережут пути снабжения ВС РФ на юге, которое происходит автотранспортом и железной дорогой;

смогут простреливать весь район до Азовского моря.

Эксперт обосновал свою позицию следующими тезисами. Пока основная фаза украинского наступления не началась: продолжается "осторожное продвижение". Причина этой "медлительности" — слишком долгое ожидание западного оружия, в частности — ракет дальнего радиуса поражения. В частности, медлила и Германия и это свидетельствует о "невежестве западных, в том числе немецких, лиц, принимающих решения в политике и правительстве".

Когда ВСУ смогут занять выгодные позиции, то россияне не смогут удержать юг и тогда станет вероятным освобождение оккупированного Крыма, отметил Меллинг. Также он подчеркнул, что не нужно ожидать "решающую битву, как в голливудском боевике": "Эту войну можно решить без решающей битвы. Это не должно заканчиваться, как в голливудском фильме".

Между тем Меллингу оппонирует немецкий военный генерал Кристиан Флойдинг. По его словам, сейчас у обеих сторон — паритет сил. К тому же россияне в течение восьми месяцев строили фортификации. Поэтому впереди у ВСУ — тяжелые бои и медленное продвижение, уверен военный.

Как свидетельствует карта боевых действий DeepState, с нынешней линии боев до Мелитополя — около 68 км. Если добраться до Мелитополя, то в пределах досягаемости будут следующие точки: до Мариуполя — около 200 км, до Чонгара — около 100 км, до Севастополя — около 275 км, до Крымского моста — около 220 км.

Ситуация на Запорожье под Мелитополем — DeepState Фото: deepstatemap.live

Также стоит обратить внимание на линию фортификаций россиян, которые обозначил на карте OSINT-расследователь Brady Africk. На карте видно, что войска Сил обороны приблизились к первой линии укреплений, впереди — еще одна, а также Токмак, по кругу окруженный защитными сооружениями, и дорога на Мелитополь, которую также укрепили ВС РФ.

Фортификации рф на Запорожье — OSINT-расследователь Фото: Brady Africk

Отметим, согласно крайнему отчету Генштаба ВСУ командование сообщило о попытках атак ВС РФ на нескольких отрезках фронта: возле Бахмута, Авдеевки, Марьинки, под Угледаром и на Запорожье. В частности, на южном отрезке фронта враг пытался штурмовать возле Новопокровки.

Новопокровка на Запорожье — DeepState Фото: deepstatemap.live

Напоминаем, в ночь с 4 на 5 августа морские дроны атаковали нефтяной танкер РФ возле Крымского моста. Видео с места событий свидетельствуют о попадании дрона в танкер SIG, который получил пробоину в машинном отделении.

Накануне, 4 августа, произошла атака на порт Новороссийска — взрыв повредил десантный корабль "Оленегорский горняк", который отбуксировали к берегу для ремонта.