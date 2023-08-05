Є шанс на Крим: у Німеччині бачать спосіб завершити війну "без вирішальної битви", — експерт

ЗСУ здатні повільно, але все ж подолати фортифікації ЗС РФ на півдні: для подальшого успіху потрібно досягнути певної точки на Запоріжжі.

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Німецький військовий експерт Крістіан Меллінг пояснив, що на півдні, де відбувається контрнаступ ЗСУ, є усі шанси дійти до Мелітополя і далі визволити Кримський півострів. Про деталі позиції експерта розповіло видання Spiegel.

Меллінг заявив, що Сили оборони мають пройти першу лінію оборони на півдні й тоді "наступ буде успішним". На його переконання, одна з головних цілей, до якої потрібно дійти — це Мелітополь. Діставшись до Мелітополя, ЗСУ розв'яжуть два завдання:

переріжуть шляхи постачання ЗС РФ на півдні, яке відбувається автотранспортом і залізницею;

зможуть прострілювати весь район до Азовського моря.

Експерт обґрунтував свою позицію наступними тезами. Поки що основна фаза українського наступу не почалась: триває "обережне просування". Причина цієї "повільності" — занадто довге очікування західної зброї, зокрема — ракет дальнього радіуса ураження. Зокрема, зволікала й Німеччина і це свідчить про "невігластво західних, у тому числі німецьких, осіб, які приймають рішення в політиці та уряді".

Коли ЗСУ зможуть зайняти вигідні позиції, то росіяни не зможуть утримати південь і тоді стане вірогідним звільненням окупованого Криму, зазначив Меллінг. Також він наголосив, що не потрібно очікувати "вирішальну битву, як в голлівудському бойовику": "Цю війну можна вирішити без вирішальної битви. Це не повинно закінчуватися, як у голлівудському фільмі".

Між тим Меллінгу опонує німецький військовий генерал Крістіан Флойдінг. З його слів, наразі в обох сторін — паритет сил. Тим часом росіяни протягом восьми місяців будували фортифікації. Тому попереду у ЗСУ — важкі бої й повільне просування, впевнений військовий.

Як свідчить карта бойових дій DeepState, з теперішньої лінії боїв до Мелітополя — близько 68 км. Якщо дістатись до Мелітополя, то у межах досяжності будуть наступні точки: до Маріуполя — близько 200 км, до Чонгара — близько 100 км, до Севастополя — близько 275 км, до Кримського мосту — близько 220 км.

Ситуація на Запоріжжі під Мелітополем - DeepState Фото: deepstatemap.live

Також варто звернути увагу на лінію фортифікацій росіян, які позначив на карті OSINT-розслідувач Brady Africk. На карті видно, що війська Сил оборони наблизились до першої лінії укріплень, попереду — ще одна, а також Токмак, по колу оточений захисними спорудами, та дорога на Мелітополь, яку також укріпили ЗС РФ.

Фортифікації рф на Запоріжжі - OSINT-розслідувач Фото: Brady Africk

Зазначимо, згідно з крайнім звітом Генштабу ЗСУ командування повідомило про спроби атак ЗС РФ на кількох відтинках фронту: біля Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки, під Вугледаром і на Запоріжжі. Зокрема, на південному відтинку фронту ворог намагався штурмувати біля Новопокровки.

Новопокровка на Запоріжжі - DeepState Фото: deepstatemap.live

Нагадуємо, в ніч з 4 на 5 серпня морські дрони атакували нафтовий танкер РФ біля Кримського мосту. Відео з місця подій свідчать про влучання дрона у танкер SIG, який отримав пробоїну у машинному відділенні.

Напередодні, 4 серпня, сталась атака на порт Новоросійська — вибух пошкодив десантний корабель "Оленегірський горняк", який відбуксирували до берега для ремонту.