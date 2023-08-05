Пробито відсіки: корабель ЗС РФ у Новоросійську сильно пошкоджено, — британська розвідка

За оцінками розвідників, пошкодження десантного корабля стало значущим ударом по Чорноморському флоту. Морські дрони пробили частину водонепроникних відсіків судна, спроби його відремонтувати виявилися марними.

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Російський десантний корабель "Оленегорский горняк", напевно, зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки дронів біля бази Чорноморського флоту в Новоросійську. Про це повідомила у Twitter британська військова розвідка.

Частину водонепроникних відсіків пробито, а зусилля екіпажу з усунення ушкоджень були неефективними, зазначили фахівці.

За даними британської розвідки, атака на корабель у Новоросійську — це значущий удар по Чорноморському флоту

"Оленегорский горняк", як зазначають розвідники, поповнив сили Чорноморського флоту Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Окупанти перевозили з його допомогою військових і цивільні вантажі до Криму після удару по Керченському мосту.

Корабель важить 3,6 тисячі тонн, його довжина — 113 метрів. Це найбільший російські військовий корабель, який серйозно пошкодили або знищили після потоплення крейсера "Москва" у квітні минулого року, додали військові.

"Це значущий удар по Чорноморському флоту, частину підрозділів якого вимушено перемістили до Новоросійська через високу загрозу ударів по Севастополю", — підсумували в розвідці.

Нагадаємо, що газета Financial Times нещодавно писала про атаку морськими дронами по кораблю "Оленегорский горняк". Україна завдяки їй уперше створила загрозу інфраструктурі РФ для експорту нафти.

Представник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше говорив, що сили ВМС непричетні до пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк".