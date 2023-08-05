Пробиты отсеки: корабль ВС РФ в Новороссийске сильно поврежден, – британская разведка

По оценкам разведчиков, повреждение десантного корабля стало значимым ударом по Черноморскому флоту. Морские дроны пробили часть водонепроницаемых отсеков судна, попытки его отремонтировать оказались бесполезны.

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Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" наверняка получил серьезные повреждения в результате атаки дронов возле базы Черноморского флота в Новороссийске. Об этом сообщила в Twitter британская военная разведка.

Часть водонепроницаемых отсеков пробита, а усилия экипажа по устранению повреждений были неэффективными, указали специалисты.

По данным британской разведки, атака на корабль в Новороссийске – это значимый удар по Черноморскому флоту

"Оленегорский горняк", как отмечают разведчики, пополнил силы Черноморского флота России после полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты перевозили с его помощью военных и гражданские грузы в Крым после удара по Керченскому мосту.

Корабль весит 3,6 тысяч тонн, его длина — 113 метров. Это крупнейший российские военный корабль, который серьезно повредили или уничтожили после потопления крейсера "Москва" в апреле прошлого года, добавили военные.

"Это значимый удар по Черноморскому флоту, часть подразделений которого вынужденно переместили в Новороссийск из-за высокой угрозы ударов по Севастополю", — заключили в разведке.

Напомним, что газета Financial Times недавно писала об атаке морскими дронами по кораблю "Оленегорский горняк". Украина благодаря ей впервые создала угрозу инфраструктуре РФ для экспорта нефти. ,

Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее говорил, что силы ВМС непричастны к повреждению десантного корабля "Оленегорский горняк".