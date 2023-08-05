По данным журналистов, все, что влияет на мировые цены на нефть, не в интересах США. В условиях мирового энергетического кризиса Вашингтону будет сложнее поддерживать Украину.

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За счет атаки морскими дронами по кораблю "Оленегорский горняк" возле порта Новороссийска Украина впервые создала угрозу российской инфраструктуре для экспорта нефти. Об этом сообщает The Financial Times.

Офицер украинской военной разведки Андрей Юсов сообщил, что порт в Новороссийске следует считать законной военной целью, т.к. здесь заправляют топливом Черноморского флот РФ.

Однако, по данным журналистов атака в Новороссийске, вероятно, вызовет вопросы в Белом доме, в особенности в преддверии президентских выборов в США.

Вашингтон предпринимают усилия, чтобы сдержать глобальный рост цен на нефть, а Новороссийск — крупнейший нефтяной порт РФ в Черном море, через который ежедневно экспортируется около 600 000 баррелей нефти. Это также основной пункт экспорта нефти из Казахстана, здесь конечная точка Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) мощностью 1,2 млн баррелей в сутки.

В КТК владеет долей крупнейшая американская нефтяная компания Chevron. По данным представителей компании, инфраструктура трубопровода не пострадала.

По словам Гелимы Крофт, бывшего аналитика ЦРУ, которая проводит исследования сырьевых рынков в RBC Capital Markets. все, что влияет на поставки российской нефти на мировой рынок, не будет приветствоваться Белым домом.

К тому же, в условиях мирового энергетического кризиса Вашингтону будет сложнее оказывать поддержку Украине.

Цены на нефть выросли почти на 15% в прошлом месяце, до 85 долларов за баррель. Но реакция рынка на это происшествие была малозаметной. Стоимость сырой нефти марки Brent выросла на 1,2%, до 86 долларов за баррель.

Напомним, что украинская разведка сообщила, что РФ может устроить провокации на нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси, чтобы втянуть в войну соседнюю страну.

Также сообщалось, что в июле журналисты Reuters предупреждали о том, что РФ планирует дестабилизировать цены на нефть на глобальных рынках.