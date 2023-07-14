Россия строит планы по дестабилизации цен на мировую нефть, — Reuters

Ожидается, что в планы России входит сокращение экспорта нефти из западных портов до 100-200 тысяч баррелей в сутки. Нефтяные компании уже получили от российских властей соответствующее указание.

Related video

Российская Федерация попытается резко сократить экспорт нефти в августе, чтобы спровоцировать подорожание мировых цен на "черное золото". Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Как стало известно журналистам, российские власти уже приказали нефтяным компаниям сократить планы поставок на август. Так, по словам вице-премьера страны Александра Новака, нефтяники якобы сами будут решать, сокращать ли добычу нефти в последний месяц лета. Но сам Новак признался, что главная задача — сократить поставки на мировые рынки.

По информации источников, речь идет об экспорте нефти из западных портов России (в частности, в Балтийском море). В августе экспорт, по предварительным данным, сократится на 100-200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем.

"Это является признаком того, что Москва выполняет свое обещание о новых сокращениях поставок в тандеме с главой ОПЕК и Саудовской Аравией", – пишет агентство.

Важно

Дружба на паузе: Китай резко потерял интерес к российской нефти, — Reuters

Отмечается, что общий экспорт нефти и нефтепродуктов из России может составлять около 7 млн баррелей в сутки. Подтвердить или опровергнуть эти данные невозможно, поскольку Москва скрывает уровень добычи нефти.

Тем временем ОПЕК и другие крупные производители занимаются сокращением поставок еще с прошлой осени, поскольку побаиваются, что мировые цены на нефть рухнут. Для России этот вопрос очень щепетильный: если в 2022 году страна зарабатывала нефтедоллары в условиях санкций, то с падением цены нефти в 2023 году бюджетные показатели РФ начали ухудшаться.

Напомним, 13 июля агентство Bloomberg сообщило, что эталонная российская нефть марки Urals продается дороже потолка цен, который был установлен странами G7. Все потом, что Кремлю удалось собрать теневой флот для транспортировки "черного золота" покупателям, которые не так сильно нуждаются в услугах компаний из стран G7.

Также напомним, 7 июля сообщалось, что в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ. В Европейской комиссии считают, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.