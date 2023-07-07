Уже деградирует: в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ

В Европейской комиссии считают, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.

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Санкции Европейского Союза уже нанесли весомый урон экономике России, но со временем эффект от ограничений будет только нарастать. Это окажет более долгосрочное влияние на экономику страны-агрессора, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Отмечается, что по оценке Европейской комиссии, благодаря санкциям импорт из России сократился, примерно, на 91 млрд. евро, а и экспорт из ЕС на 48 млрд. евро.

"Санкции значительно подорвали промышленный и технологический потенциал России. Эти эффекты будут со временем усиливаться, поскольку меры оказывают структурное, долгосрочное влияние на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу", — говорится в материале.

Под санкциями Евросоюза сейчас находятся почти 1500 человек и 250 организаций. Некоторые ограничение были введены еще после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

Экспорт ЕС в Россию и импорт из России упали более чем на 50% по сравнению с 2021 годом. Это привело к тому, что технологически зависимые обрабатывающие отрасли сократились особенно быстро, причем высокотехнологичное производство в РФ фиксирует 13% ежегодных убытков.

Однако Москве удалось накопить некоторые материалы, а также получить некоторые запрещенные товары и другие заменяемые технологии из третьих стран, включая Китай, Казахстан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Еще зарабатывает: как Россия торгует нефтью и газом в условиях жестких ограничений

В период с января по июнь 2023 года России удалось заработать на своих энергоносителях 37,4 миллиарда долларов. Это на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом дефицит российского бюджета за первые пять месяцев этого года составляет 42 миллиарда долларов, что уже на 17% выше плана на весь год. Доходы нефтегазового бюджета в июне снизились на 7,4% по сравнению с маем. Причина: снижения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть и газ и экспортной пошлины на природный.

Напомним, послы Европейского Союза в конце июня согласовали новый одиннадцатый пакет санкций против Российской Федерации. Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии, в Twitter отметила, что будут усилены экспортные ограничений, нацеленные на организации, поддерживающие Кремль.