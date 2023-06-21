Послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России: что он предусматривает

В Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.

Related video

После Европейского Союза согласовали новый одиннадцатый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом 21 июня сообщило шведское председательство в Совете ЕС в Twitter.

"Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и индивидуальным листингам", — говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии поздравила инициативу. В Twitter она отметила, что это нанесет еще один удар по военной машине России. По ее словам, произойдет усиление экспортных ограничений, нацеленных на организации, поддерживающие Кремль".

"Я приветствую политическую договоренность относительно нашего 11-го пакета санкций", – высказалась европейская чиновница.

По ее словам, новый инструмент позволит усилить борьбу с обходом санкций. Это не позволит России получить в свои руки товары, подпадающие под санкции.

Напомним, 20 июня в Европейском статистическом агентстве сообщили, что после введения западных санкций российский экспорт нефти начал быстро терять свой потенциал на европейском рынке. Импорт сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в Евросоюз в марте 2023 года рухнул на 90% по сравнению со среднемесячным показателем за три предыдущих года. Показатели общего объема импорта нефти из РФ в европейские страны не сократились до нулевого уровня благодаря тому, что ограничения имеют исключения, разрешающие ограниченный импорт нефти при определенных условиях.

Также в понедельник, 19 июня, Великобритания внесла в законодательство изменения, которые позволят ей продлить санкции против России, пока Российская Федерация не выплатит полную компенсацию Украине. Введение закона о сохранении санкций до получения компенсации является ясным сигналом о намерении Великобритании обеспечить справедливое возмещение ущерба, нанесенного войной, и поддержать процесс восстановления Украины.