Россия заплатит за восстановление Украины: в Британии назвали сроки действия санкций

Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Москва заплатит за восстановление Украины.

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В понедельник, 19 июня, Великобритания внесла в законодательство изменения, которые позволят ей продлить санкции против России до тех пор, пока Российская Федерация не выплатит полную компенсацию Украине. Об этом сообщается в заявлении главы МИД Британии Джеймса Клеверли, передает Reuters.

"Поскольку Украина продолжает защищаться от российского вторжения, очевидны ужасные последствия войны. Потребности Украины в восстановлении огромные и будут огромными", — говорится в заявлении.

Клеверли отметил, что введение этих новых мер позволит Великобритании укрепить свой подход к применению санкций.

Он подчеркнул, что это демонстрирует готовность Великобритании использовать санкции в целях обеспечения того, чтобы Россия несла ответственность за восстановление Украины. Введение закона о сохранении санкций до получения компенсации является ясным сигналом о намерении Великобритании обеспечить справедливое возмещение ущерба, причиненного войной, и поддержать процесс восстановления Украины.

Напомним, что 19 мая стало известно о договоренностях "Большой семерки" запретить импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. Ограничения явно уменьшают военную мощь Москвы, уверен премьер Британии Риши Сунак.

Австралия 19 мая определилась с новым пакетом санкций против России. В него включили корпорацию "Роснефть" и дочерние предприятия "Росатома".