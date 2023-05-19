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Мир Российско-украинская война

Под ударом "Роснефть" и дочки "Росатома": Австралия объявила новые санкции против РФ

Австралия
Фото: eurointegration.com.ua | Австралия объявила новые санкции против РФ

Правительство Австралии введет запрет на экспорт всего оборудования и сопутствующих деталей в Россию и территории, которые временно находятся под российским контролем.

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Австралия представила новые меры финансовых санкций и запрета на экспорт, которые направлены против отдельных секторов, имеющих важное значение для экономики и стратегии России. В этот список включены физические и юридические лица, в числе которых "Роснефть" и дочерние компании "Росатома". Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

"Эти дополнительные меры имеют целью замедлить российскую военную машину. Действия Австралии являются частью давления со стороны международных партнеров, которые встречаются на саммите лидеров G7 в Хиросиме на этой неделе", — говорится в сообщении.

Правительство Австралии заявило, что они уже ввели санкции против более 1000 физических и юридических лиц, которые, вероятно, связаны с незаконным и нравственно неприемлемым вторжением России в Украину.

В рамках новых финансовых ограничений будут приняты меры против 21 юридического лица и трех физических лиц:

  • Дочерние предприятия российской государственной корпорации "Росатом", которые занимаются ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия.
  • Российская "эксплуатирующая компания" оккупированной ЗАЭС.
  • Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть".
  • Крупнейшая российская золотодобывающая компания ПАО "Полюс".
  • Одна из крупнейших металлургических компаний России ПАО "Северсталь".
  • Оборонные предприятия, поддерживающие российскую войну.
  • Пять российских банков, осуществляющих деятельность на территории РФ.

"Правительство Австралии также введет запрет на экспорт всего оборудования и сопутствующих деталей в Россию и территории, которые временно находятся под российским контролем. Это не позволит австралийским товарам способствовать российской агрессии в Украине. Австралия поддерживает Украину и отдает должное непоколебимой стойкости и мужеству украинского народа. Австралия вновь призывает Россию вывести свои войска с украинской территории и прекратить эту войну", — говорится в заявлении.

Напомним, что 8 мая Глава Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен направила государствам-членам блока предложение по 11-му пакету санкций против России, оно направлено на перекрытие возможности обхода ограничений.

Кроме того, 21 апреля в МИД Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ. Руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны наиболее объективна в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.