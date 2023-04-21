"Мы спасли мир": в МИД Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ

Министр иностранных дел Турции намекнул, что позиция страны в вопросе российско-украинской войны является наиболее объективной в мире. Он заявил, что, несмотря на поддержку Украины, турки должны ставить собственные интересы превыше всего.

Related video

Вчера, 20 апреля, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу ответил, почему Турция не вводит санкции против России. Он назвал позицию страны "сбалансированной". Его заявление передали журналисты DHA.

"Есть ли другая страна, кроме нас, которая сбалансирована, объективна, принципиальна и способна вести переговоры с обеими сторонами в этой украинской войне? Подписали бы соглашение о зерне без нас? Мы спасли мир от продовольственного кризиса", — сказал он.

Министр заявил, что Турция является одной из сильнейших стран НАТО и не отказывается от своих принципов, однако ставит интересы народа превыше всего. Чиновник подчеркнул, что в то же время турки "называют войну войной" и уважают территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?", — сказал Чавушоглу.

Напомним, 19 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Владимир Путин не приедет на открытие атомной станции. Планировалось, что президент РФ примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива.

Ранее, 17 апреля, глава Минобороны Украины Алексей Резников принес извинения за сравнение потерь ВСУ с количеством погибших в результате землетрясения в Турции. Он выразил соболезнования турецкому народу.