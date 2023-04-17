Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции

В интервью для испаноязычного издания министр обороны отказался называть количество павших защитников Украины, однако сравнил его с количеством погибших в результате стихийного бедствия в Турции.

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Сегодня, 17 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников попросил прощения у украинцев и турков за свое заявление в интервью La Razon. Он подчеркнул, что Украина сочувствует турецкому народу. Соответствующее обращение чиновник опубликовал в своих соцсетях.

"Я искренне прошу прощения у всех в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей — друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по поводу Крыма с начала российского вторжения", — написал Резников.

Интервью министра опубликовали в испаноязычном СМИ вчера, 16 апреля. Чиновник отказался озвучивать потери ВСУ журналистам, однако сравнил их с количеством погибших в результате землетрясения в Турции.

"Конечно, у нас есть потери, мы же воюем. Но они намного меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу заверить, что общее количество меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции", — сказал Резников.

Напомним, в том же интервью Резников рассказал, когда подаст в отставку. Он заявил, что ждет победы и хочет вернуться в частный сектор.

Министр также сообщил сотрудникам газеты, что самыми сложными с начала войны с Россией были переговоры в Минске. Чиновник признался, что его переполняла ненависть к врагу.