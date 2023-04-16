Меньше числа жертв землетрясения в Турции: Резников назвал уровень потерь ВСУ в войне

По словам главы Минобороны, украинское командование стремится сохранить жизни солдат, а россияне кидают своих на убой. В качестве примера Резников привел Бахмут, где Россия ежедневно убитыми и ранеными теряет около 500 человек.

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Вооруженные силы Украины понесли потерь во время полномасштабной войны с Россией меньше, чем число жертв землетрясения в Турции. Об этом сказал 16 апреля в интервью испанской газете La Razon министр обороны Украины Алексей Резников.

"Конечно, у нас есть потери, мы же воюем. Но они намного меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – проинформировал министр.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу 15 апреля в интервью турецкому каналу CNN Turk заявил, что число погибших в результате стихии составило 50 тысяч 399 человек

Резников привел в качестве сравнения главные задачи для украинского и российского командования – первое стремится сохранить жизни солдат, а второе — использует их как пушечное мясо.

Россия теряет в Бахмуте каждый день 500 человек убитыми и ранеными, заявил Резников Фото: United 24

ВС РФ, по его оценкам, пытаются взять город Бахмут Донецкой области, прибегая к тактике мясорубки.

"Им все равно. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки – членов ЧВК "Вагнер", наемников и бывших уголовников. Это варварство", – заявил министр.

Год назад, как сказал глава Минобороны, российские военные тратили 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а сегодня — уже максимум 20 тысяч.

"У них проблемы со снабжением и поэтому они используют против нас иранские беспилотники. Это террористическое оружие против мирных жителей", — подытожил Резников.

По данным Генштаба ВСУ на 16 апреля, с начала полномасштабной войны захватчики потеряли более 182 тысяч солдат.

Напомним, что 14 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о фейках россиян вокруг ситуации в Бахмуте. Маляр уверена, что потери личного состава ВС РФ иногда превышают в 10 раз показатели у ВСУ.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в этот же день заявлял о проблемах с пополнением личного состава в российской ЧВК "Вагнер". Череватый говорил, что под Бахмутом россияне каждый день теряет примерно по 100 военнослужащих убитыми.

Агентство Reuters со ссылкой на "слитые в сеть секретные документы разведки США" 13 апреля оценивало военные потери Украины и РФ на уровне 354 тысяч человек.