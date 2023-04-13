Выше в 10 раз: в слитых "секретных документах США" указаны боевые потери Украины и РФ, – СМИ

В обнародованных "документах американской разведки" говорится, что российско-украинская война, вероятно, не закончится в 2023 году, а общие потери обеих сторон превышают 350 тысяч человек.

Related video

Суммарные военные потери личного состава Украины и Российской Федерации составляют 354 тысяч человек. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на просочившиеся в сеть "секретные документы разведки США".

Сообщается, что согласно опубликованным данным Минобороны США, российская армия потеряла 189 500–223 000 своих военных, из них 35 500–43 000 убитыми и 154 000–180 000 ранеными. Потери ВСУ оцениваются Пентагоном в 124 500-131 000 человек, из которых 15 500–17 500 убитых и 109 000–113 500 раненных.

Журналисты отметили, что эти цифры примерно в 10 раз выше, чем те, которые публикуют официальные лица Украины и РФ.

По данным СМИ, в документах также говорится, что война в Украине, вероятно, не закончится в 2023 году. Кроме того, согласно прогнозу разведчиков от 23 февраля 2023 года, ВС РФ не смогут полностью оккупировать Донбасс.

"Упорная кампания России на истощение в Донбассе, вероятно, зашла в тупик, что помешало Москве захватить весь регион в 2023 году", — гласят документы.

В издании также заявили, что в российском Министерстве обороны не ответили на запрос о комментариях касательно упомянутых документов.

Напомним, что 10 апреля эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил в эфире российского телевидения, что российские потери в войне превышают украинские. По его словам, данные предполагаемых документов Пентагона "похожи на правду".

Еще мы писали о том, что 7 апреля российские журналисты сообщили, что им удалось поименно установить личности почти 20 тысяч погибших в Украине военнослужащих ВС РФ. Большинство из них оказались бывшими заключенными.