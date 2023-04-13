Вищі у 10 разів: у злитих "секретних документах США" вказані бойові втрати України та РФ, – ЗМІ

В оприлюднених "документах американської розвідки" йдеться про те, що російсько-українська війна, ймовірно, не закінчиться 2023 року, а загальні втрати обох сторін перевищують 350 тисяч осіб.

Related video

Сумарні воєнні втрати особового складу України та Російської Федерації становлять 354 тисячі осіб. Про це пише видання Reuters з посиланням на "секретні документи розвідки США", що просочилися в мережу.

Повідомляється, що згідно з опублікованими даними Міноборони США, російська армія втратила 189 500–223 000 своїх військових, з них 35 500–43 000 убитими та 154 000–180 000 пораненими. Втрати ЗСУ оцінюються Пентагоном у 124 500-131 000 осіб, з яких 15 500–17 500 убитих та 109 000–113 500 поранених.

Журналісти зазначили, що ці цифри приблизно в 10 разів вищі за ті, які публікують офіційні особи України та РФ.

За даними ЗМІ, у документах також йдеться про те, що війна в Україні, ймовірно, не закінчиться 2023 року. Крім того, згідно з прогнозом розвідників від 23 лютого 2023 року, ЗС РФ не зможуть повністю окупувати Донбас.

"Наполеглива кампанія Росії на виснаження на Донбасі, ймовірно, зайшла в глухий кут, що завадило Москві захопити весь регіон у 2023 році", — свідчать документи.

У виданні також заявили, що у російському Міністерстві оборони не відповіли на запит щодо коментарів щодо згаданих документів.

Нагадаємо, що 10 квітня експерт Російської ради з міжнародних справ Олексій Наумов заявив в ефірі російського телебачення, що російські втрати у війні перевищують українські. За його словами, дані ймовірних документів Пентагону "схожі на правду".

Ще ми писали, що 7 квітня російські журналісти повідомили, що їм вдалося поіменно встановити особи майже 20 тисяч загиблих в Україні військовослужбовців ЗС РФ. Більшість із них виявилися колишніми ув'язненими.