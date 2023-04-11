"Схоже на правду": на росТБ визнали катастрофічні втрати ЗС РФ в Україні (відео)

В ефірі російської телепрограми "Місце зустрічі" експерт Олексій Наумов визнав, що дані про втрати російської армії в Україні, які є в оприлюднених секретних документах Пентагону, відповідають дійсності.

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Втрати ЗС РФ під час бойових дій на території України набагато перевищують безповоротні втрати серед українських військових. Інформація про це пролунала в ефірі телепрограми "Місце зустрічі" у понеділок, 10 квітня.

Під час ефіру політичного ток-шоу з ведучим Андрієм Норкіним для обговорення витоку секретних даних з Пентагону, який і став темою випуску, запросили експерта Російської ради з міжнародних справ Олексія Наумова.

Він мав прокоментувати ситуацію із втратами ЗС РФ, оскільки ці цифри також були присутні на документах, викладених в інтернет.

"Ми поставилися до цих матеріалів надмірно легковажно. І ось чому це сталося. По-перше, ті дані про втрати, які були продемонстровані на документах, справді виявилися, швидше за все, прифотошопленими. Я знайшов першоджерело інформації. І там російські втрати зазначалися в кілька разів більше, ніж украънськы. Що, в принципі, схоже на правду. Принаймні ознак фотошопу там немає", — сказав Наумов.

Експерт хотів продовжити свою думку, але його перебили ведучий Норкін та інші експерти, які були у студії.

З вигуками "Чого-чого" вони не дали Наумову продовжити свій виступ.

Витік секретних документів із Пентагону: що говорить українська сторона

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, оприлюднення секретних матеріалів Міноборони США ніяк не позначиться на Україні загалом та на ЗСУ зокрема.

За його словами, інцидент не плутає планів ЗСУ, оскільки вони знаходяться на стадії розробки й оперативно-тактично відпрацьовуються.

"Це не плутає жодних планів, тому що вони розробляються, вони ще оперативно-тактично відпрацьовуються", — сказав Подоляк.

Він також додав, що деякі дані в опублікованих документах взагалі не були секретними.

"Насправді це є не більше, ніж аналітичною оцінкою того, як потрібно ставитися до проблематики конфлікту, що виник. А про брак озброєння, яке західні партнери виділяють ЗСУ, українська сторона говорить публічно і це ні для кого не секрет", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, у квітні нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx підрахував втрати техніки РФ в Україні. За даними розслідувачів, Україна втратила за рік війни утричі менше техніки, ніж Росія.

Крім того, 23 березня радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президент Американського університету в Києві Ден Райс повідомив, що ЗС РФ щомісяця втрачають в Україні приблизно 25 000 військовослужбовців убитими. При цьому кількість поранених в Україні окупантів за останній місяць може досягати 75 тисяч.