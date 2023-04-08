Цифри вражають: в ORYX підрахували втрати техніки РФ в Україні та скільки "затрофеїли" ЗСУ

За даними розслідувачiв, Україна втратила за рік війни втричі менше техніки, ніж Росія. Озвучені цифри лише ті, які підтверджені фото та відеофіксацією.

Related video

Росія втратила у війні проти України понад 10 тисяч одиниць техніки. Про це повідомив нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження воєнних дій Oryx.

Список включає лише знищені транспортні засоби та техніку ЗС РФ, що підтверджують фото- чи відеозаписи. Тому реальна кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану оборонними аналітиками. До списку також не включили БпЛА та цивільну техніку.

Так, згідно із оприлюдненими даними, Росія втратила в Україні 10004 одиниць військової техніки, включаючи 1928 танків, 2281 БМП 12 кораблів. Знищено — 6472 одиниці техніки, пошкоджено — 304, покинуто — 394. ЗСУ "затрофеїли" 2834 одиниць ворожої техніки.

Втрати танків ЗС РФ складають — 1928, з них знищено — 1168, пошкоджено — 100, покинуто — 106, захоплено — 554.

Бойові броньовані машини (827, з яких знищено: 518, пошкоджено: 14, покинуто: 30, захоплено: 265).

БМП (2284, з них знищено: 1476, пошкоджено: 69, покинуто: 127, захоплено: 610).

Мінно-стійкі машини із засідкою (MRAP) (44, з яких знищено: 30, пошкоджено: 4, покинуто: 1, захоплено: 9).

Мобільні машини піхоти (189, з яких знищено: 131, пошкоджено: 4, покинуто: 1, захоплено: 53).

Командні пункти та станції зв’язку (241, з них знищено: 151, покинуто: 3, захоплено: 87).

Інженерні транспортні засоби та обладнання (299, з яких знищено: 134, пошкоджено: 5, покинуто: 40, захоплено: 120).

Самохідні протитанкові ракетні комплекси (37, з них знищено: 14, покинуто: 4, захоплено: 19).

Машини та обладнання артилерійської підтримки (97, з них знищено: 46, покинуто: 2, захоплено: 49).

Буксирована артилерія (194, з яких знищено: 86, пошкоджено: 9, покинуто: 5, захоплено: 94).

Самохідні артилерійські установки (382, з яких знищено: 255, пошкоджено: 15, покинуто: 7, захоплено: 105).

Реактивні системи залпового вогню (192, з яких знищено: 130, пошкоджено: 5, покинуто: 2, захоплено: 55).

Зенітні гармати (17, з них знищено: 3, захоплено: 14).

Самохідні зенітні установки (24, з них знищено: 13, покинуто: 3, захоплено: 8).

ЗРК (104, з яких знищено: 71, пошкоджено: 6, покинуто: 4, захоплено: 23).

Радари (29, з них знищено: 17, пошкоджено: 3, захоплено: 9).

Системи перешкод та обману (31, з яких знищено: 21, пошкоджено: 3, захоплено: 7).

Літаки (79, з них знищено: 71, пошкоджено: 8).

Вертольоти (81, з них знищено: 70, пошкоджено: 10, захоплено: 1).

Бойові безпілотні літальні апарати (7, з них знищено: 6, захоплено: 1).

Розвідувальні безпілотні літальні апарати (200, з них знищено: 103, захоплено: 97)

За даними Oryx, втрати України в техніці менші утричі.

Нагадаємо, що на Вугледарському напрямку українські захисники знищили майже батальйон ЗС РФ. Через це в порівнянні з лютим інтенсивність обстрілів в цьому районі знизилась на третину.

На Куп'янському напрямку нацгвардійці зі стрілецької зброї збили ворожі "ноу хау"-дрони з труби і пластикових пляшок. Бійці поцілили у важливий елемент дрона, тож він не зміг вибухнути під час падіння на землю.