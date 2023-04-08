Цифры впечатляют: в ORYX подсчитали потери техники РФ в Украине и сколько "затрофеили" ВСУ

По данным расследователей, Украина потеряла за год войны в три раза меньше техники, чем Россия. Озвучены цифры только подтвержденные фото и видеофиксацией.

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Россия потеряла в войне против Украины более 10 тысяч единиц техники. Об этом сообщил нидерландский сайт оборонной аналитики и исследование военных действий Oryx.

Список включает только уничтоженные транспортные средства и технику ВС РФ, которые подтверждают фото- или видеозаписи. Поэтому реальное количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное оборонными аналитиками. В список также не включили БПЛА и гражданскую технику.

Так, согласно обнародованным данным, Россия потеряла в Украине 10 004 единиц военной техники, включая 1928 танков, 2281 БМП 12 кораблей. Уничтожено — 6472 единицы техники, повреждено — 304, брошено — 394. ВСУ "затрофеили" 2834 единиц вражеской техники.

Потери танков ВС РФ составляют – 1928, из них уничтожено – 1168, повреждено – 100, брошено – 106, захвачено – 554.

Боевые бронированные машины (827, из которых уничтожено: 518, повреждено: 14, брошено: 30, захвачено: 265).

БМП (2284, из них уничтожено: 1476, повреждено: 69, заброшено: 127, захвачено: 610).

Минно-стойкие машины с засадой (MRAP) (44, из которых уничтожено: 30, повреждено: 4, брошено: 1, захвачено: 9).

Мобильные машины пехоты (189, из которых уничтожено: 131, повреждено: 4, брошено: 1, захвачено: 53).

Командные пункты и станции связи (241, из них уничтожено: 151, брошено: 3, захвачено: 87).

Инженерные транспортные средства и оборудование (299, из которых уничтожено: 134, повреждено: 5, брошено: 40, захвачено: 120).

Самоходные противотанковые ракетные комплексы (37, из них уничтожено: 14, брошено: 4, захвачено: 19).

Машины и оборудование артиллерийской поддержки (97, из них уничтожено: 46, брошено: 2, захвачено: 49).

Буксирована артиллерия (194, из которых уничтожено: 86, повреждено: 9, брошено: 5, захвачено: 94).

Самоходные артиллерийские установки (382, из которых уничтожено: 255, повреждено: 15, брошено: 7, захвачено: 105).

Реактивные системы залпового огня (192, из которых уничтожено: 130, повреждено: 5, брошено: 2, захвачено: 55).

Зенитные пушки (17, из них уничтожено: 3, захвачено: 14).

Самоходные зенитные установки (24, из них уничтожено: 13, брошено: 3, захвачено: 8).

ЗРК (104, из которых уничтожено: 71, повреждено: 6, брошено: 4, захвачено: 23).

Радары (29, из них уничтожено: 17, повреждено: 3, захвачено: 9).

Системы помех и обмана (31, из которых уничтожено: 21, повреждено: 3, захвачено: 7).

Самолеты (79, из них уничтожено: 71, повреждено: 8).

Вертолеты (81, из них уничтожено: 70, повреждено: 10, захвачено: 1).

Боевые беспилотные летательные аппараты (7, из них уничтожены: 6, захвачены: 1).

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (200, из них уничтожено: 103, захвачено: 97)

По данным Oryx, потери Украины в технике меньше в три раза.

Напомним, что на Угледарском направлении украинские защитники уничтожили почти батальон ВС РФ. Поэтому по сравнению с февралем интенсивность обстрелов в этом районе снизилась на треть.

На Купянском направлении нацгвардейцы из стрелкового оружия сбили вражеские "ноу хау"-дроны из трубы и пластиковых бутылок. Бойцы попали в важный элемент дрона, так что он не смог взорваться во время падения на землю.