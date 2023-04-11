"Похоже на правду": на росТВ признали катастрофические потери ВС РФ в Украине (видео)

В эфире российской телепрограммы "Место встречи" эксперт Алексей Наумов признал, что данные о потерях российской армии в Украине, имеющиеся в обнародованных секретных документах Пентагона, соответствуют действительности.

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Потери ВС РФ во время боевых действий на территории Украины намного превышают бесповоротные потери среди украинских военных. Информация об этом прозвучала в эфире телепрограммы "Место встречи" в понедельник, 10 апреля.

Во время эфира политического ток-шоу с ведущим Андреем Норкиным для обсуждения утечки секретных данных из Пентагона, которая и стала темой выпуска, пригласили эксперта Российского совета по международным делам Алексея Наумова.

Он должен был прокомментировать ситуацию с потерями ВС РФ, так как эти цифры тоже присутствовали на документах, выложенных в интернет.

"Мы отнеслись к этим материалам излишне легкомысленно. И вот почему это произошло. Во-первых, те данные о потерях, которые были продемонстрированы на документах, действительно оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальный источник информации. И там российские потери обозначались в несколько раз больше, чем украинские. Что, в принципе, похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа там нет", — сказал Наумов.

Эксперт хотел продолжить свою мысль, но его перебили ведущий Норкин и другие находящиеся в студии эксперты.

С возгласами "Чего-чего" они не дали Наумову продолжить свое высказывание.

Утечка секретных документов из Пентагона: что говорит украинская сторона

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, обнародование секретных материалов Минобороны США никак не скажется на Украине в целом и на ВСУ в частности.

По его словам, случившийся инцидент не путает планов ВСУ, так как они находятся на плане разработки и оперативно-тактически отрабатываются.

"Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются", — сказал Подоляк.

Он также добавил, что некоторые данные, в опубликованных документах вообще не являлись секретными.

"На самом деле является не более, чем аналитической оценкой того, как нужно относиться к проблематике конфликта, который возник. А о нехватке вооружения, которое западные партнеры выделяют ВСУ, украинская сторона говорит публично и это ни для кого не секрет", — резюмировал Подоляк.

Напомним, в апреле нидерландский сайт оборонной аналитики и исследование военных действий Oryx подсчитал потери техники РФ в Украине. По данным расследователей, Украина потеряла за год войны в три раза меньше техники, чем Россия.

Кроме того 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президент Американского университета в Киеве Дэн Райс сообщил, что ВС РФ ежемесячно теряют в Украине примерно 25 000 военнослужащих убитыми. При этом количество раненых в Украине оккупантов за последний месяц может достигать 75 000.