Щонайменше 9 офіцерів за 2 тижні: в РФ ідентифікували імена 20 тисяч загиблих окупантів

За інформацією журналістів, в останні тижні зафіксовано рекордне зростання загиблих за весь час повномасштабної війни, а більшість із них — ув'язнені та найманці з ПВК "Вагнер".

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У Російській Федерації встановили імена майже 20 тисяч загиблих окупантів і більшість з них виявилися ув'язненими. Про це повідомив портал "Медіазона" у п'ятницю, 7 квітня.

За інформацією журналістів, за весь час повномасштабної війни було встановлено 19 688 імен російських окупантів, які загинули. Тільки за останні кілька тижнів було знайдено ще 1 665 імен загиблих, і це рекордне зростання загиблих за рік.

При цьому, журналісти видання зауважують, що реальна кількість загиблих може бути в рази більша, адже досі немає точної кількості зниклих і потрапили в полон до ЗСУ.

Найбільшу частку загиблих складають ув'язнені та найманці з ПВК "Вагнера", яких російське керівництво кидає на одну з найгарячіших ділянок фронту — в місто Бахмут.

За наявною інформацією, за весь час там загинуло 1 100 осіб, яких вдалося ідентифікувати, проте їх у рази більше, адже місце загибелі вказується у некрологах досить рідко.

В РФ журналісти підрахували кількість загиблих на війні окупантів Фото: Медиазона

"Найбільше похоронок приходить у Свердловську та Челябінську області, Башкирію, Бурятію та Волгоградську область. Велика кількість повідомлень про загибель з Краснодарського краю серед іншого пояснюється тим, що тут волонтери обходять цвинтарі та фотографують поховання військових — тобто про більшу кількість втрат стає відомо публічно", — йдеться у повідомленні.

Також за два тижні журналісти підтвердили загибель дев'яти офіцерів у званні від підполковника, а саме: Андрія Бабошина (43 роки), Андрія Бікмурзіна (50 років), Дениса Кириллова (45 років), Дмитра Лисицького (48 років), Віктора Нижніка (36 років) ), Юрія Орічака (43 роки), Андрія Савінова (46 років), Євгена Сергієнка (42 роки), Ігоря Щербака (42 роки).

Загибель російських окупантів в Україні: які дані наводить Генштаб

Щодня Генеральний штаб ЗСУ публікує зведення, що вдалося ліквідувати бійців ЗС РФ за добу. За інформацією за 7 квітня, загалом втрати противника за час повномасштабної війни становлять:

особового складу — 177 110 (+480) осіб;

танків — 3633 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7016 (+3) од.;

артилерійських систем — 2722 (+8) од.;

РСЗВ — 533 (+1) од.;

літаків — 306 (+0) од.;

вертольотів — 292 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2291 (+4);

крилаті ракети — 911 (+0).

Дані є попередніми, адже через активність бойових дій досить складно проводити підрахунки.

Нагадаємо, 7 квітня аналітики з ISW заявили, що росіяни втратили 4 000 солдатів під Авдіївкою на Донбасі. Але при цьому, незважаючи на це, окупанти відправляють на фронт нові підрозділи, які пройшли підготовку в Білорусі.