Росіяни втратили 4000 солдатів під Авдіївкою, — ISW (карта)

За даними аналітиків, попри величезні втрати, окупанти спрямовують на фронт нові підрозділи, які пройшли підготовку в Білорусі.

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Російські окупанти втратили 4000 людей за останній тиждень під Авдіївкою на Донеччині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, опублікованому 6 квітня.

При цьому, як зазначають аналітики, росіяни направили контингент у кількості ще 4000 осіб для зміцнення лінії Авдіївка-Мар'їнка. Йдеться про війська, які пройшли підготовку в Білорусі.

Фото: ISW

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські сили провели безуспішні наземні атаки в районі Авдіївки, Новокалинового (7 км на північ від Авдіївки), Сєверного (5 км на захід від Авдіївки), Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) та Мар'їнки. При цьому російські джерела стверджують, що російські сили досягли невстановлених успіхів у напрямку Авдіївки, Кераміки (8 км на північ від Авдіївки) та Первомайська.

Ситуація на Бахмутському напрямі

6 квітня російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях. Геолокаційні кадри, розміщені 6 квітня, показують, що російські сили зробили незначний поступ у центрі Бахмута на північ від траси Т0504.

За даними аналітиків Сили оборони України відбили наземні атаки ПВК "Вагнер" на південь від Іванівського (6 км на захід від Бахмута). Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили провели безуспішні наземні атаки в Бахмуті та на північний захід від Бахмута в районі Богданівки (6 км на північний захід) і Оріхово-Василівки (11 км на північний захід), а також на захід від Бахмута в районі Іванівського.

Фото: ISW

Водночас російські воєнкори стверджували, що сили "Вагнера" досягли незначного просування на північному заході Бахмута і закріпилися в районі стадіону "Металург" у центрі Бахмута. Також за повідомленням росЗМІ, російські сили просуваються в північному, східному і південному Бахмуті, але не змогли просунутися в районі Богданівки.

Українські офіційні особи вказали, що російські сили здатні підтримувати прийнятний темп артилерійського вогню на пріоритетних ділянках фронту за рахунок інших секторів. Прессекретар Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив 5 квітня, що російські сили не відчувають дефіциту артилерійських боєприпасів на ділянках, де російські сили пріоритетно проводять наступальні операції, наприклад, на Бахмутському напрямку. Державна прикордонна служба України заявила 5 квітня, що сили ПВК "Вагнер", як і раніше, відчувають дефіцит артилерійських снарядів. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив 6 квітня, що російські сили на лінії Авдіївка-Мар'їнка відчувають брак снарядів ближче до вихідних, припускаючи, що ці сили занадто швидко витрачають виділені їм артилерійські снаряди й поповнюються, принаймні частково, на щотижневій основі.

Ситуація під Вугледаром

Як повідомляють в ISW, російські джерела, ймовірно, перебільшують заяви про наступальну активність навколо Вугледару. Один із російських військових блогерів стверджує, що російські сили завдали значного удару з РСЗВ по Вугледару, щоб попередити наземну атаку, але ISW не бачив жодних ознак ні великої серії ударів, ні атаки. Інший блогер стверджує, що російські сили використовують некеровані авіаційні бомби ФАБ-500, модифіковані для нанесення далеких точних ударів в районі Вугледару. Український Генеральний штаб повідомив, що російські сили не проводили наступальних операцій у західній частині Донецької області.

Ситуація вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна

6 квітня російські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Куземівки (15 км на північний захід від Сватового).

Прессекретар російського Західного угруповання військ (Західний військовий округ) Сергій Зибінський заявив 6 квітня, що російські сили знищили три українські диверсійно-розвідувальні групи та зірвали українські ротації в районі Дворічної (15 км на північний схід від Куп'янська), Піщаного (25 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки (15 км на захід від Сватового).

Російський військкор заявив, що російські війська відновили наступальні операції в районі Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового). Прессекретар СВО Олександр Савчук заявив, що російські війська зірвали спробу українських військ повернути втрачені позиції в районі Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили провели безуспішні наступальні операції в районі Невського (18 км на північний захід від Кремінної), Григорівки (11 км на південь від Кремінної) і Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Нагадаємо, 6 квітня газета The New York Times писала, що російський наступ зазнав провалу. З початку року всі російські завоювання на полі фронту виражаються у захопленому Соледарі, Червоній горі та Курдюмівці, а також боях за Бахмут.

Раніше, 5 квітня, стало відомо, що Сили оборони України провели успішну контратаку та змогли трохи просунутися на південь від Авдіївки. За інформацією ISW, російські військові блогери ще 3 квітня передбачали контратаку ЗСУ в районі Авдіївки після кількох невдалих спроб.