ЗСУ провели успішний контрнаступ біля Авдіївки, — ISW (карта)

За інформацією американських аналітиків, поки що невідомо, чи утримують Сили оборони України нові позиції, чи військовослужбовці провели бойову розвідку, після чого покинули район.

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Українські захисники змогли трохи просунутися на південь від Авдіївки Донецької області через успішну операцію контратаки. Про це повідомляється у звіті за 4 квітня Інституту вивчення війни (ISW).

"Ймовірно, українські військові здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили відобразили позиції на північний захід від Новоселівки, за 17 км на північний схід від Авдіївки, і просунулися до населеного пункту", — пишуть аналітики.

Карта ISW Фото: ISW

За інформацією ISW, російські військові блогери ще 3 квітня передбачали контратаку ЗСУ в районі Авдіївки після кількох невдалих спроб. Водночас, поки що невідомо, чи утримують українські сили ці позиції досі, чи вони провели бойову розвідку і згодом покинули цей район.

Також аналітики з'ясували, що 4 квітня російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. На опублікованих 4 квітня кадрах з геолокацією видно, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки (13 км на північний захід від Авдіївки).

Офіційний представник Південного угруповання військ РФ Іван Бігма заявив, що невстановлений мотострілковий підрозділ Південного угруповання військ відбив операцію української розвідки під Мар'їнкою.

У свою чергу, Генштаб України повідомив, що окупанти провели безуспішні штурми поблизу самої Авдіївки, за 13 км на північ від Авдіївки в районі Новокалиново та Красногорівки та за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Північного, Первомайського та Мар'їнки.

Нагадаємо, 3 квітня російські окупанти обстріляли автобус з людьми у місті Авдіївка Донецької області. Одна людина загинула та одна отримала поранення.

Станом на 30 березня, аналітики ISW писали, що Авдіївка охоплена військами супротивника з трьох сторін, проте не оточена.