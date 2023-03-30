Охоплена з трьох сторін: аналітики ISW розповіли про ситуацію Авдіївці (мапа)

За даними Інституту вивчення війни, за останні кілька днів російським окупантам вдалося трохи просунутися на околицях фронтового міста.

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Протягом останніх одного-двох днів Збройні сили Російської Федерації змели трохи просунутися двома напрямками вздовж лінії фронту у місті Авдіївка Донецької області. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті від 29 березня.

"29 березня російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк", — йдеться у звіті.

Автори публікації зазначили, що кадри геолокації говорять про можливе просування росіян на північ від Водяного, що за 8 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Також зафіксовано просування у Веселому, розташованому за 7 кілометрів на північний схід від міста.

Аналітики також пишуть, посилаючись на російські джерела, що ЗС РФ мали деякі успіхи у Первомайському (11 км на південний захід від Авдіївки) та наступали в районі Невельського (15 км на південний захід від Авдіївки).

Таким чином, Авдіївка зараз охоплена військами супротивника з трьох сторін, проте не оточена.

Росіянам не вдалося оточити Авдіївку

За даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни намагалися наступати у напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Північне, Першотравневе, Мар'їнка Донецької області, проте їхні спроби не мали успіху.

Нагадаємо, що 28 березня військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що росіяни довго намагалися захопити Авдіївку, штурмуючи її "в лоб". Зазнавши невдачі, окупанти вирішили спробувати обійти місто з півдня та півночі на ділянках, де менше оборони.

Ще ми писали про те, що за даними британської розвідки від 28 березня, російські війська втратили більшу частину танкового полку, намагаючись взяти в кільце Авдіївку. Розвідники припускають, що втрати пов'язані з хибною тактикою лобових атак.