Охвачена с трех сторон: аналитики ISW рассказали о ситуации Авдеевке (карта)

По данным Института изучения войны, за последние несколько дней российским оккупантам удалось немного продвинуться в окрестностях фронтового города.

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В течение последних одного-двух дней Вооруженные силы Российской Федерации смоли немного продвинуться по двум направлениям вдоль линии фронта в городе Авдеевка Донецкой области. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны в отчете от 29 марта.

"29 марта российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк", — говорится в отчете.

Авторы публикации отметили, что кадры геолокацией говорят о возможном продвижении россиян к северу от Водяного, что в 8 километрах км к юго-западу от Авдеевки. Также зафиксировано продвижение в Веселом, расположенном в 7 километрах к северо-востоку от города.

Аналитики также пишут, ссылаясь на российские источники, что ВС РФ имели некоторые успехи в Первомайском (11 км к юго-западу от Авдеевки) и наступали в районе Невельского (15 км к юго-западу от Авдеевки).

Таким образом Авдеевка сейчас охвачена войсками противника с трех сторон, однако не окружена.

Россиянам не удалось окружить Авдеевку

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском и Марьинском направлениях россияне пытались наступать в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, однако их попытки не увенчались успехом.

Напомним, что 28 марта военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что россияне долго пытались захватить Авдеевку, штурмуя ее "в лоб". Потерпев неудачу, оккупанты решили попытаться обойти город с юга и севера на участках, где меньше обороны.

Еще мы писали о том, что по данным британской разведки от 28 марта, российские войска потеряли большую часть танкового полка, пытаясь взять в кольцо Авдеевку. Разведчики предполагают, что потери связаны с ошибочной тактикой лобовых атак.