ВС РФ потеряли под Авдеевкой большую часть танкового полка, — британская разведка

Один из армейских корпусов россиян, как отмечают в ведомстве, испытывает серьезные проблемы с дисциплиной и моральным духом, что приводит к большим потерям среди техники и личного состава.

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Российские оккупанты потеряли в районе Авдеевки на Донбассе большую часть танкового полка. Об этом говорится в отчете британской разведки Министерства обороны от 28 марта.

В последние недели российская армия перебрасывает свои резервы не только в район Бахмута, но и в Авдеевку, в попытках окружить город. При этом, незначительный прогресс оккупантам стоит больших потерь в бронетехнике.

10-й танковый полк потерял большую часть своих танков во время боев на юге Авдеевки. При этом, они входят в состав третьего армейского корпуса ВС РФ, который был создан лишь после начала полномасштабной войны.

"Многочисленные отчеты из открытых источников предполагают, что 3-й армейский корпус особенно преследовали проблемы с плохой дисциплиной и плохим моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность", — говорится в сообщении.

Потери, как отмечают представители британской разведки в отчете, связаны в большей степени с ошибочной тактикой лобовых атак. Похожее уже наблюдалось в районе города Угледар в Донецкой области несколько месяцев назад.

ВС РФ потеряли большую часть своих танков Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 27 марта мэр Виталий Барабаш отметил, что Авдеевку закрывают для въезда из-за небезопасной ситуации. В город, в частности, не смогут попасть журналисты и волонтеры. Чиновник призвал представителей прессы не нарушать запрет и не въезжать в прифронтовую Авдеевку обманным путем.

20 марта Силы обороны Украины отмечали, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом на Донбассе. Российские оккупанты ищут последние силы для того, чтобы получить преимущество на этом направлении.