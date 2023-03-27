"В красной зоне": Авдеевку закрывают для въезда из-за небезопасной ситуации, — мэр (видео)

По словам Виталия Барабаша, в город, в частности, не смогут попасть журналисты и волонтеры. Чиновник призвал представителей прессы не нарушать запрет и не въезжать в прифронтовую Авдеевку обманным путем.

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Прифронтовой город Авдеевка Донецкой области оказался в "красной зоне" и с 27 марта закрыт для въезда. Туда, в частности, не смогут въехать журналисты, волонтеры в связи с небезопасной обстановкой. Об этом сообщил мэр населенного пункта Виталий Барабаш в своем обращении.

"Есть приказ — прямой запрет для посещения", — сказал он.

Карта: DeepStateMap

Барабаш также отметил, что есть журналисты, которые пытаются заехать в город обманным путем и призвал представителей прессы не делать этого.

"Они пытаются заезжать в город, притворятся волонтерами, которые якобы завозят гуманитарную помощь местным жителям. Этого не нужно делать, всего есть достаточно, местные власти над этим работают", — добавил мэр.

Напомним, 26 марта Виталий Барабаш призвал мирных жителей эвакуироваться из Авдеевки. По его словам, через несколько дней такой возможности уже не будет. Он добавил, что из города уже начали вывозить коммунальщиков. А это значит, что в ближайшие дни в Авдеевке не будет кому обслуживать генераторы и вышки мобильной связи.

21 марта аналитики из Института изучения войны сообщали, что ВСУ могут отступить из Авдеевки и Бахмута. Однако в ближайшее время оккупанты потеряют инициативу на поле боя, в то время как украинская армия активизирует наступление.