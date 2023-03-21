ВСУ могут отступить из Авдеевки и Бахмута, — ISW

Аналитики убеждены, что в ближайшее время ВСУ начнут действовать сразу на нескольких участках фронта, а оккупанты будут терять не только инициативу на поле боя, но и территории одну за другой. Однако в ISW также допускают вывод Сил обороны из Авдеевки и Бахмута.

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Российские оккупанты в ближайшее время будут пытаться достичь каких-то незначительных успехов перед тем, как потеряют инициативу на поле боя. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в понедельник, 20 марта.

По их мнению, российские войска пытаются увеличить темп своих действий на некоторых участках поле боя, дабы добиться совершенно незначимых успехов до того, как инициатива вновь перейдет в руки Вооруженных сил Украины.

В частности речь идет о Бахмуте, который продолжают штурмовать, а также об Авдеевке, где увеличились попытки окружить город.

"По состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от Бахмута между Богдановкой и Хромовым", — говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают, что увеличение активности на поле боя принесло для них свои плоды и значительно выросли потери, а попытка отвлечь Вооруженные силы Украины не обвенчалась успехом.

"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не кажется вероятным", — сообщают эксперты.

Напомним, 20 марта в ISW объяснили, для чего президент РФ Владимир Путин приезжал в Мариуполь. Как считают аналитики, в Москве хотели продемонстрировать, что глава государства вовлечен в большую войну и не боится ездить в зону боевых действий. Хотя Мариуполь находится в 80 километрах от линии фронта — там сейчас не проходят бои.

Также 20 марта сообщалось, что ВСУ могут перехватить инициативу под Бахмутом благодаря новому провалу оккупантов. По мнению американских аналитиков, боевая мощь ВС РФ с каждым днем становится все меньше, а задуманное "весеннее наступление" и вовсе достигает своей кульминации.