ЗСУ можуть відступити з Авдіївки та Бахмута, — ISW

Аналітики переконані, що найближчим часом ЗСУ почнуть діяти одразу на кількох ділянках фронту, а окупанти втрачатимуть не лише ініціативу на полі бою, а й території одну за одною. Однак у ISW також допускають виведення Сил оборони з Авдіївки та Бахмута.

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Російські окупанти найближчим часом намагатимуться досягти якихось незначних успіхів перед тим, як втратить ініціативу на полі бою. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 20 березня.

На їхню думку, російські війська намагаються збільшити темп своїх дій на деяких ділянках поле бою, щоб досягти незначних успіхів до того, як ініціатива знову перейде до рук Збройних сил України.

Зокрема йдеться про Бахмут, який продовжують штурмувати, а також про Авдіївку, де збільшились спроби оточити місто.

"Станом на 20 березня російські війська, ймовірно, отримали додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмуту між Богданівкою та Хромовим", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також зазначають, що збільшення активності на полі бою завдало їм своїх плодів і значно зросли втрати, а спроба відвернути Збройні сили України не увінчалася успіхом.

"Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча поки що це не здається ймовірним", — повідомляють експерти.

Нагадаємо, 20 березня в ISW пояснили, для чого президент РФ Володимир Путін приїжджав до Маріуполя. Як вважають аналітики, у Москві хотіли продемонструвати, що глава держави залучений до великої війни і не боїться їздити у зону бойових дій. Хоча Маріуполь знаходиться за 80 кілометрів від лінії фронту — там зараз не проходять бої.

Також 20 березня повідомлялося, що ЗСУ можуть перехопити ініціативу під Бахмутом завдяки новому провалу окупантів. На думку американських аналітиків, бойова міць ЗС РФ з кожним днем стає все менше, а задуманий "весняний наступ" взагалі досягає своєї кульмінації.