"Будував образ непереможного": в ISW пояснили, навіщо Путін прилетів у Маріуполь

У Кремлі, як вважають аналітики, хотіли показати, що президента Росії залучено до великої війни і він не боїться їздити до зони бойових дій. Хоча Маріуполь знаходиться за 80 кілометрів від лінії фронту — там зараз не проходять бої.

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Президент Росії Володимир Путін прибув до тимчасово окупованого Маріуполя для створення образу невразливого лідера, залученого до воєнних процесів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 19 березня.

Візит російського президента складався з ретельно зрежисованих зустрічей з місцевими жителями, дивної поїздки по місту, де він нібито сам вів машину та брифінгу віцепрем'єра Росії Марата Хуснулліна про відновлювальні роботи в місті, описали аналітики.

"Кремль представив перший візит Путіна на окуповану частину України за межами Криму як спонтанну прогулянку президента, щоб зобразити його "непереможним лідером, який може без побоювань відвідувати зону бойових дій", — наголошується у звіті.

Наразі в Маріуполі не йдуть бої, місто знаходиться за 80 кілометрів від лінії фронту.

Маріуполь знаходиться далеко від лінії фронту, російські війська й окупаційна адміністрація встигли запровадити там суворі заходи безпеки. Путін міг відповісти візитом у Маріуполь Міжнародному кримінальному суду, який видав ордер на його арешт за причетність до воєнних злочинів і депортацію українських дітей. Щонайменше 1 000 дітей вивезли лише з Маріуполя, звернули увагу в ISW.

Президент РФ прагнув заспокоїти страх російських націоналістів через можливий контрнаступ української армії на півдні України. Російські мілітарі-блогери масово заявили про контратаку ЗСУ у районі Новоданилівки Запорізької області, нагадали фахівці.

"Візит Путіна показує, що він не є боягузливим лідером, який боїться залишити Московську область через страх перед українською розвідкою. Здавання Росією півдня України буде його особистою поразкою. Російським силам доведеться більше працювати, щоб захищатися від контрнаступу ЗСУ", — цитують експерти повідомлення про російських блогерів.

Путін приїхав у Маріуполь — що відомо

Нагадаємо, що Володимир Путін прилетів до окупованого Маріуполя на гелікоптері 19 березня. Пізніше у мережі з'явилися кадри, як він за кермом автомобіля їздить по районах міста. За даними російських пропагандистів, президент РФ у мікрорайоні "Невський" спілкувався з місцевими жителями та був у гостях в однієї із сімей.

Пізніше ЗМІ дізналися людей, які дякували Путіну "за перемогу". Одним із них був Олексій Хав'яр, який проживав у Кальміуському районі міста.

В Офісі президента України (ОП) звертали увагу на приїзд Путіна. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що організатор убивств тисяч сімей у Маріуполі милується братськими могилами.

Українська залізнична компанія "Укрзалізниця" заявила про готовність запустити потяг за маршрутом "Маріуполь-Гаага" заради Путіна.

Зазначимо, що 16 березня минув рік після трагедії у драмтеатрі Маріуполя. Російські військові спеціально скинули надпотужну авіабомбу на будівлю театру, поряд з якою був напис "Діти". Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії нагадав, що у драмтеатрі загинуло до 600 людей.