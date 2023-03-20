"Строил образ непобедимого": в ISW объяснили, зачем Путин прилетел в Мариуполь

В Кремле, как считают аналитики, хотели показать, что президент России вовлечен в большую войну и не боится ездить в зону боевых действий. Хотя Мариуполь находится в 80 километрах от линии фронта — там сейчас не проходят бои.

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Президент России Владимир Путин прибыл во временно оккупированный Мариуполь для создания образа неуязвимого лидера, вовлеченного в военные процессы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 19 марта.

Визит российского президента состоял из тщательно срежиссированных встреч с местными жителями, странной поездки по городу, где он якобы сам вел машину и брифинга вице-премьера России Марата Хуснуллина о восстановительных работах в городе, описали аналитики происходящее.

"Кремль представил первый визит Путина на оккупированную часть Украину за пределами Крыма как спонтанную прогулку президента, чтобы изобразить его "непобедимым лидером, который может без опасений посещать зону боевых действий", — подчеркивается в отчете.

На данный момент в Мариуполе не идут бои, город находится в 80 километрах от линии фронта.

Мариуполь находится далеко от линии фронта, российские войска и оккупационная администрация успели ввести там строгие меры безопасности. Путин мог ответить визитом в Мариуполь Международному уголовному суду, который выдал ордер на его арест за причастность к военным преступлениям и депортацией украинских детей. Минимум 1000 детей вывезли только из Мариуполя, обратили внимание в ISW.

Президент РФ стремился успокоить страх российских националистов из-за возможного контрнаступления украинской армии на юге Украины. Российские милитари-блогеры массово заявили о контратаке ВСУ в районе Новоданиловки Запорожской области, напомнили специалисты.

"Визит Путина показывает, что он не является трусливым лидером, который боится покинуть Московскую область из-за страха перед украинской разведкой. Сдача Россией юга Украины будет его личным поражением. Российским силам придется больше работать, чтобы защищаться от контрнаступления ВСУ", — цитируют эксперты сообщения пророссийских блогеров.

Путин приехал в Мариуполь — что известно

Напомним, что Владимир Путин прилетел в оккупированный Мариуполь на вертолете 19 марта. Позже в сети появились кадры, как он за рулем автомобиля ездит по районам города. По данным российских пропагандистов, президент РФ в микрорайоне "Невский" общался с местными жителями и был в гостях у одной из семей.

Позже СМИ узнали людей, которые благодарили Путина "за победу". Одним из них был Алексей Хавьяр, проживавший в Кальмиусском районе города.

В Офисе президента Украины (ОП) обращали внимание на приезд Путина. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что организатор убийств тысяч семей в Мариуполе любуется братскими могилами.

Украинская железнодорожная компания "Укрзалізниця" заявил о готовности запустить поезд по маршруту "Мариуполь-Гаага" ради Путина.

Отметим, что 16 марта прошел год после трагедии в драмтеатре Мариуполя. Российские военные специально сбросили сверхмощную авиабомбу на здание театра, рядом с которым была надпись "Дети". Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии напомнил, что в драмтеатре погибло до 600 человек.