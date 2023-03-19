"Полюбоваться братскими могилами": в Украине отреагировали на визит Путина в Мариуполь

В Минобороны Украины заявили: Путин приехал в город под покровом ночи, как вор. Ведь это поможет ему скрыть развалины и не показать лишнего…

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Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Мариуполь. Преступник всегда возвращается на место преступления, отметил он в своем посте в Twitter.

"В то время, когда страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами", — написал Подоляк, назвавший это "цинизмом и отсутствием раскаяния".

В похожем ключе высказались и представители Минобороны: "Как вор, Путин посетил украинский Мариуполь под покровом ночи".

Темнота позволяет показать только то, что ему хочется, так целевая аудитория не увидит город, который его армия полностью разрушила, отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко задается вопросом о том, был ли Путин на самом деле в Мариуполе.

Он указывает на то, что на видео, опубликованном российскими СМИ, Путин пропускает автомобиль на дороге, тогда как обычно происходит наоборот. Он также говорит, что в городе действует комендантский час, а на кадрах Путина вечером встречают люди.

Западные СМИ называют посещение оккупированных украинских территорий Крыма и Мариуполя вызовом со стороны российского президента Международному уголовному суду, который выдал ордер на его арест.

Путин лично не комментировал ордер на свой арест, из-за чего он оказался в еще большей изоляции, даже несмотря на крайне низкую вероятность ареста в ближайшем будущем.

Накануне 18 марта, в Праге также состоялась акция в память о погибших жителях города, которые использовали помещение Мариупольского драмтеатра как убежище.

Акция в память о погибших а Драмтеатре, прошедшая в Праге Акция в память о погибших а Драмтеатре, прошедшая в Праге Акция в память о погибших а Драмтеатре, прошедшая в Праге Акция в память о погибших а Драмтеатре, прошедшая в Праге

Напомним, что СМИ отчасти опознали людей, которые встречали президента РФ. По информации местных СМИ, два человека на опубликованных кадрах — местные жители.

Ранее Фокус сообщал, что росСМИ показали встречу Путина с "жителями" Мариуполя. В опубликованном пропагандистами сюжете предполагаемые "жители Мариуполя" встречают Путина во дворе дома.