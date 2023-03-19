"Помилуватися братськими могилами": в Україні відреагували на візит Путіна в Маріуполь

У Міноборони України заявили: Путін приїхав до міста під покровом ночі, як злодій. Адже це допоможе йому приховати руїни та не показати зайвого…

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Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував візит президента РФ Володимира Путіна в окупований Маріуполь. Злочинець завжди повертається на місце злочину, зазначив він у своєму пості у Twitter.

"Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських сімей приїхав милуватися руїнами міста і братськими могилами", — написав Подоляк, який назвав це "цинізмом" і відсутністю каяття".

У схожому ключі висловилися й представники Міноборони: "Як злодій, Путін відвідав український Маріуполь під покровом ночі".

Темрява дозволяє показати тільки те, що йому хочеться, тому цільова аудиторія не побачить місто, яке його армія повністю зруйнувала, зазначили в пресслужбі оборонного відомства.

Зі свогг боку, нардеп Олексій Гончаренко запитує, чи був Путін насправді в Маріуполі.

Він вказує на те, що на відео, опублікованому російськими ЗМІ, Путін пропускає автомобіль на дорозі, тоді як зазвичай відбувається навпаки. Він також каже, що в місті діє комендантська година, а на кадрах Путіна увечері зустрічають люди.

Західні ЗМІ називають відвідування окупованих українських територій Криму та Маріуполя викликом із боку російського президента Міжнародному кримінальному суду, який видав ордер на його арешт.

Путін особисто не коментував ордер на свій арешт, через що він опинився у ще більшій ізоляції, навіть попри вкрай низьку ймовірність арешту в найближчому майбутньому.

Напередодні, 18 березня, у Празі також відбулася акція на згадку про загиблих жителів міста, які використовували приміщення Маріупольського драмтеатру як притулок.

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Нагадаємо, що ЗМІ частково впізнали людей, які зустрічали президента РФ. За інформацією місцевих ЗМІ, двоє людей на опублікованих кадрах — місцеві жителі.

Раніше Фокус повідомляв, що росЗМІ показали зустріч Путіна з "жителями" Маріуполя. В опублікованому пропагандистами сюжеті ймовірні "жителі Маріуполя" зустрічають Путіна у дворі будинку.