Візит Путіна в Маріуполь: ЗМІ частково впізнали людей, які зустрічали президента РФ (фото)

Відомо, що вдалося впізнати двох людей, які зустрічали Путіна вночі в Маріуполі. За інформацією журналістів, це місцеві жителі.

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Російський президент Володимир Путін відвідав знищений ЗС РФ Маріуполь і, серед іншого, побував у мікрорайоні "Невський", де окупанти прискореними темпами будують будинки замість знищених. Він поспілкувався зі власниками нових квартир однієї з багатоповерхівок, і якщо раніше думали, що на фото — підставні маріупольці, Telegram-канал "Маріуполь. Спротив" уже ідентифікував кількох із них.

Згідно з опублікованою інформацією, жінкою, яка дякувала Путіну "за перемогу", виявилася Ірина Волосатова.

"Раніше проживала з батьками в моєму будинку... З усією своєю сім'єю обікрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти у власну квартиру, квартиру сусідки зверху теж усю розмародерили. Мама, тато, вона та її співмешканець, кричали, що МНС динири не пускає в ці квартири, і вони викличуть доблесну міліцію днр. Завжди була за расею, всім незадоволена, українською владою і життям в Україні — результат ви бачите всі на цьому відео.Наговорила собі років на 15, хоч би не звалила в рашку ... ми повернемося", — пишуть журналісти з посиланням на свої джерела.

Ірина Волосатова щиро радіє приходу Росії в Маріуполь Фото: Маріуполь. Спротив

Іншим упізнаним, стверджують ЗМІ, є Олексій Хав'яр, який мешкав у Кальміуському районі Маріуполя.

Як писав Фокус, Путін прилетів до Маріуполя на гелікоптері вночі. Він проїхався вулицями міста й відвідав кілька об'єктів, у тому числі філармонію. Його супроводжував віцепрем'єр Марат Хуснуллін, який розповів про перебіг відновлювальних робіт.

Пізніше президент РФ поїхав у мікрорайон "Невський" Маріуполя та заглянув до однієї з нових квартир. Відомо, що під час воєнних дій російська армія знищила в Маріуполі понад 1350 будинків, тобто близько 90%.