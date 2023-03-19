Визит Путина в Мариуполь: СМИ частично опознали людей, встречавших президента РФ (фото)

Известно, что удалось опознать двух людей, встречавших Путина ночью в Мариуполе. Согласно информации журналистов, это местные жители.

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Российский президент Владимир Путин посетил уничтоженный ВС РФ Мариуполь и, среди прочего, побывал в микрорайоне "Невский", где оккупанты ускоренными темпами строят дома взамен уничтоженных. Он пообщался с новоселами одной из многоэтажек, и если раньше думали, что на фото – подставные мариупольцы, Telegram-канал "Маріуполь. Спротив" уже идентифицировал нескольких из них.

Так, согласно опубликованной информации, благодарившей Путина "за победу" женщиной оказалась Ирина Волосатова.

"Раньше проживала с родителями в моем доме… Со всей своей семьей обокрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху тоже все размародерили. Мама, папа, она и ее сожитель, кричали, что мчс дыныры не пускает в эти квартиры и они вызовут доблестную милицию днр. Всегда была за расею, всем недовольна, украинской властью и жизнью в Украине – результат вы видите все на этом видео. Наговорила себе лет на 15, хоть бы не свалила в рашку…,мы вернемся", – пишут журналисты со ссылкой на свои источники.

Ирина Волосатова искренне радуется приходу России в Мариуполь Фото: Маріуполь. Спротив

Другим опознанным, утверждают СМИ, является Алексей Хавьяр, который проживал в Кальмиусском районе Мариуполя.

Как писал Фокус, Путин прилетел в Мариуполь на вертолете ночью. Он проехался улицами города и посетил несколько объектов, в том числе филармонию. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказавший о ходе восстановительных работ.

Позже президент РФ поехал в микрорайон "Невский" Мариуполя и заглянул в одну из новых квартир. Известно, что во время военных действий российская армия уничтожила в Мариуполе свыше 1350 домов, то есть около 90%.