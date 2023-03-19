"Кусочек рая": росСМИ показали встречу Путина с "жителями" Мариуполя (видео)

В опубликованном пропагандистами ролике "жители Мариуполя" встречают Путина во дворе дома, построенного оккупантами. При этом одна женщина благодарит его "за победу", а пенсионер признается – из-за действий ВС РФ остался без ничего.

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Российская пропаганда продолжает освещать приезд российского президента Владимира Путина в оккупированный Мариуполь, и вслед за роликами о том, как он посещает филармонию и ездит по ночному городу на машине, появились кадры встречи с "местными" жителями. Согласно информации прокремлевских СМИ, глава РФ побывал в микрорайоне "Невский", где оккупанты построили несколько многоквартирных домов для мариупольцев, и выслушал слова благодарности от новоселов.

На записи Путин стоит во дворе с новыми многоквартирными домами. Среди присутствующих одна женщина благодарит его "за победу" и говорит: "Мы за вас молимся. Мы дождались". На вопрос Путина, нравится ли им новое жилье, эмоционально отвечает, что это "кусочек рая сейчас здесь".

Еще один человек на видео, пенсионер, говорит, что он остался без ничего, но рад, что получил квартиру.

Позже Путин заходит в новую квартиру, где в кухне накрыт стол, осматривая ее.

"Сколько у вас здесь комнат?", – спрашивает он.

"Три. Было три и дали три", – отвечает ему тот самый пенсионер.

Путин прилетел в Мариуполь ночью на вертолете после того, как побывал в Крыму. Он проехался по улицам города и даже пропустил трактор на светофоре, чем вызвал большие подозрения в том, что это действительно был президент РФ.

По информации кремлевской пропаганды, это был первый визит главы РФ в Мариуполь с начала войны. Он посетил филармонию и ряд других объектов, выслушав, как активно город отстраивается.

Во время боевых действий в Мариуполе былоуничтожено до 90% зданий. Сейчас оккупанты сносят разрушенные дома, а также убирают руины драмтеатра, под завалами которого погибли сотни мирных жителей, укрывавшихся там в подвале.

Ранее Фокус писал, что Путину не удастся избежать наказания за преступления, в которых его обвиняет Международный уголовный суд. По словам бывшего судьи МУС Владимира Василенко, ордер, выписанный судом, обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же президент этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.