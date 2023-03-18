"Приведет к скамье подсудимых": в СБУ прокомментировали ордер на арест Путина

По словам главы СБУ Василия Малюка, главный "организатор" преступлений в Украине должен лично понести наказание и предстать перед Международным судом.

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Служба безопасности Украины работает над созданием доказательной базы для привлечения президента Российской Федерации к ответственности за совершение военных преступлений. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Глава спецслужбы отметил, что в конечном итоге Владимир Путин обязательно окажется на скамье подсудимых. По его словам, решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского лидера является важным шагом на пути к этой цели.

"Насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично", – считает глава СБУ.

Василий Малюк упомянул о том, что СБУ занимается расследованием более 31 тысячи военных и прочих нарушений россиянами норм международного гуманитарного права в Украине. В частности, ведомство занимается более 16 тысячами случаев незаконного вывоза несовершеннолетних.

Председатель СБУ также подчеркнул, что следователи ежедневно трудятся для того, чтобы "организатор" преступлений понес ответственность за свои действия. По его мнению, Путин заслуживает международного трибунала.

"Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых" – заявил Малюк.

В СБУ также сообщили, что продолжают расследовать обстрелы ВС РФ критической и гражданской инфраструктуры Украины и случаи жестокого обращения с украинскими военнопленными.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая ответственна за незаконное перемещение украинских детей в Россию.

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не признает вердикт Международного уголовного суда, так как не является подписантом Римского статута МУС и не сотрудничает с этим органом.