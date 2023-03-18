"Приведе до лави підсудних": у СБУ прокоментували ордер на арешт Путіна

За словами голови СБУ Василя Малюка, головний "організатор" злочинів в Україні має особисто понести покарання і постати перед Міжнародним судом.

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Служба безпеки України працює над створенням доказової бази для притягнення президента Російської Федерації до відповідальності за скоєння воєнних злочинів. Про це сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Голова спецслужби зазначив, що зрештою Володимир Путін обов'язково опиниться на лаві підсудних. За його словами, рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт російського лідера є важливим кроком на шляху до цієї мети.

"Насильницька депортація українських дітей до РФ – це один із численних злочинів Росії. І Путін обов'язково має відповідати за них особисто", – вважає голова СБУ.

Василь Малюк згадав, що СБУ займається розслідуванням понад 31 тисячі військових та інших порушень росіянами норм міжнародного гуманітарного права в Україні. Зокрема, відомство займається понад 16 тисячами випадків незаконного вивезення неповнолітніх.

Голова СБУ також наголосив, що слідчі щодня працюють для того, щоб "організатор" злочинів поніс відповідальність за свої дії. На його думку, Путін заслуговує на міжнародний трибунал.

"Ми робимо все, щоб показати світові не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе Путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних" – заявив Малюк.

У СБУ також повідомили, що продовжують розслідувати обстріли ЗС РФ критичної та цивільної інфраструктури України та випадки жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої за президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яка відповідальна за незаконне переміщення українських дітей до Росії.

У відповідь на це представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія ніколи не визнає вердикт Міжнародного кримінального суду, оскільки не є підписантом Римського статуту МКС та не співпрацює з цим органом.