"Не має жодного значення": в РФ відреагували на рішення МКС про арешт Путіна

Представниця Міністерства закордонних справ РФ наголосила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та не зобов'язана підкорятися його рішенням.

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Росія ніколи не визнає рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Володимира Путіна. Про це представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова написала у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами Захарової, рішення суду не має для Російської Федерації жодного значення ні в політичній, ні в правовій площині.

Представниця МЗС РФ зазначила, що РФ — не підписант Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Також Росія не співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. Так, країна не несе жодних зобов'язань у разі невиконання приписів цього органу.

"Можливі "рецепти" на арешт, що виходять з Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними", — наголосила Захарова.

Так у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на те, що Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати документ на арешт президента країни Володимира Путіна.

Зі свого боку, Дмитро Пєсков — прессекретар президента РФ — що ордер на арешт Володимира Путіна є нікчемним із правової точки зору. А власне постановка питання про відповідальність російського лідера є неприйнятною.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін може уникнути суду за воєнні злочини в Україні. За словами юриста Джеффрі Найса, який був прокурором під час трибуналу над експрезидентом Югославії Мілошевичем, система міжнародного гуманітарного права зазнала невдачі, а країни Заходу прямо не називають голову Кремля воєнним злочинцем.

Крім того, 13 березня стало відомо, що МКС відкриє дві справи про воєнні злочини РФ в Україні. У Гаазі збираються порушити справи про викрадення українських дітей і навмисні удари ЗС РФ по цивільній інфраструктурі України.