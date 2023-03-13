"Намір вчинити геноцид": МКС відкриє дві справи про воєнні злочини РФ в Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, у Гаазі збираються порушити справи про викрадення українських дітей та навмисні удари ЗС РФ по цивільній інфраструктурі України.

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Міжнародний кримінальний суд (МКС) має намір порушити дві справи про воєнні злочини Росії в Україні. Більше того, МКС вимагатиме ордери на арешт кількох людей, але про кого йдеться – не повідомляється. Про це пише New York Times із посиланням на свої джерела.

Видання пише, що ці дві кримінальні справи будуть першими міжнародними звинуваченнями, які висунуті з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Йдеться про викрадення Росією дітей та депортацію їх у табори для "перевиховання", а також про удари ЗС РФ по цивільній інфраструктурі України.

Повідомляється, що головний прокурор Карім Хан має спочатку подати звинувачення колегії досудових суддів, які вирішать, чи дотримано правові стандарти для видачі ордерів на арешт чи слідчим потрібні додаткові докази. Щоправда, поки що неясно, кому конкретно МКС збирається пред'явити звинувачення. Журналісти заявили, що прокуратура відмовилася обговорювати це публічно.

Однак, як сказано в матеріалі, неназвані сторонні дипломати та експерти заявили, що президенту Росії Володимиру Путіну можуть висунути звинувачення. Так, МКС не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, проти людяності чи геноцидом.

Щоправда, як повідомляється, менша ймовірність судового розгляду залишається незначною, оскільки МКС не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників чи виконавців.

Викрадення українських дітей

Як розповів прокурор Хан, він "рішуче" має намір порушити кримінальну справу проти Росії щодо депортації дітей із України. Це пріоритет для слідчих.

"З дітьми не можна поводитися як із воєнними трофеями", — сказав він.

Журналісти пишуть, що, згідно зі звітом Єльського університету та програми зі спостереження за конфліктами Держдепу США, не менше 6000 дітей з України утримуються загалом у 43 таборах у Росії.

Марк Елліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації правників, заявив, що насильно переправляти через кордон мирних жителів заборонено. Це можна розцінювати як воєнні злочини.

"Це також може бути прирівняне до злочинів проти людяності, якщо воно є частиною широкомасштабної та систематичної політики. Депортація дітей може бути навіть частиною наміру вчинити геноцид", — сказав він.

Атаки ЗС РФ на громадянську інфраструктуру України

За словами журналістів, уряд США має докази, що проливають світло на рішення Кремля навмисно завдавати ударів по життєво важливій цивільній інфраструктурі, і багато хто в адміністрації президента Джо Байдена, як кажуть, виступає за те, щоб поділитися ними з судом.

Щоправда, як повідомляється, Байден ще має вирішити, чи схвалювати публікацію матеріалу. Найближчим часом не очікується видача ордерів на арешт підозрюваних за будь-якою з двох справ.

Нагадаємо, що суддя з Гааги дав покрокову інструкцію, як влаштувати трибунал над Путіним. За словами Стівена Репа, право вето Росії в ООН не допоможе російському президентові уникнути відповідальності за воєнні злочини проти України.