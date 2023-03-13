"Намерение совершить геноцид": МУС откроет два дела о военных преступлениях РФ в Украине, — СМИ

По словам журналистов, в Гааге собираются возбудить дела о похищении украинских детей и намеренных ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

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Международный уголовный суд (МУС) намерен возбудить два дела о военных преступлениях Росси в Украине. Более того, МУС будет запрашивать ордера на арест нескольких человек, но о ком идет речь – не сообщается. Об этом пишет New York Times со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что эти два уголовных дела будут первыми международными обвинениями, которые выдвинут с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Речь идет о похищении Россией детей и депортации их в лагеря для "перевоспитания", а также об ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Сообщается, что главный прокурор Карим Хан должен сначала представить обвинения коллегии досудебных судей, которые решат, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров на арест или следователям нужны дополнительные доказательства. Правда, пока неясно, кому конкретно МУС собирается предъявить обвинения. Журналисты заявили, что прокуратура отказалась обсуждать это публично.

Однако, как сказано в материале, неназванные сторонние дипломаты и эксперты заявили, что президенту России Владимиру Путину могут быть предъявлены обвинения. Так, МУС не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Правда, как сообщается, менее вероятность судебного разбирательства остается незначительной, так как МУС не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников или исполнителей.

Похищение украинских детей

Как рассказал прокурор Хан, он "решительно" намерен возбудить уголовное дело против России о депортации детей из Украины. Это является приоритетом для следователей.

"С детьми нельзя обращаться как с военными трофеями", — сказал он.

Журналисты пишут, что, согласно отчету Йельского университета и программы по наблюдению за конфликтами Госдепа США, не менее 6000 детей из Украины содержатся в общей сложности в 43 лагерях в России.

Марк Эллис, исполнительный директор Международной ассоциации юристов заявил, что насильственно переправлять через границу мирных жителей запрещено. Это можно расценивать как военные преступление.

"Это также может быть приравнено к преступлениям против человечности, если оно является частью широкомасштабной и систематической политики. Депортация детей может быть даже частью намерения совершить геноцид", — сказал он.

Атаки ВС РФ на гражданскую инфраструктуру Украины

По словам журналистов, у правительства США есть доказательства, проливающие свет на решения Кремля преднамеренно наносить удары по жизненно важной гражданской инфраструктуре, и многие в администрации президента Джо Байдена, как говорят, выступают за то, чтобы поделиться ими с судом.

Правда, как сообщается, Байдену еще предстоит решить, одобрять ли публикацию материала. В ближайшее время не ожидается выдачи ордеров на арест подозреваемых по любому из двух дел.

Напомним, что судья из Гааги дал пошаговую инструкцию, как устроить трибунал над Путиным. По словам Стивена Рэпа, право вето России в ООН не поможет российскому президенту избежать ответственности за военные преступления против Украины.