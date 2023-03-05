Как устроить трибунал над Путиным: судья из Гааги дал пошаговую инструкцию

По словам Стивена Рэпа, право вето России в ООН не поможет российскому президенту избежать ответственности за военные преступления против Украины.

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Для создания трибунала над президентом России Владимиром Путиным необходимо успешное голосование Генеральной ассамблеи ООН. Об этом в воскресенье, 5 марта, рассказал судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп в эфире национального телемарафона.

По словам судьи, для такого решения потребуется, по меньшей мере, 90 голосов. Поэтому речь идет не только о странах ЕС — нужно заручиться поддержкой других государств за пределами Евросоюза. При этом право вето в ООН России не поможет.

"Россия, безусловно, будет ветировать создание такого суда Советом безопасности ООН, но у них нет права вето в Генеральной ассамблее. Они были одной из семи стран, которые проголосовали против последней резолюции в генассамблее ООН. И понятно, что они проголосуют и против этой. Но они не могут ее остановить, потому что утвердить такое решение можно за пределами Совета безопасности ООН. Это успешная формула, но ключ к этой формуле — это заручиться поддержкой не только европейских стран, нужно иметь репрезентативное количество голосов за пределами ЕС. Минимум — 90. Потому что очевидно, что будет много тех, кто воздержится", — рассказал Стивен Рэп.

Судья отметил, что Украина не может самостоятельно судить президента и премьер-министра России. А вот в отношении военного руководства украинские суды могут выносить решения.

"Украина не может судить Путина. Герасимова — да, даже Шойгу, но не главу государства или премьер-министра, поэтому нужен международный суд. Мы смогли создать такой суд в случае со Сьерра-Леоне. Все, что для этого нужно — это голосование в генеральной ассамблее ООН", — добавил Рэп.

Напомним, 2 марта Фокус писал, что на сайте Change.org появилась петиция с требованием исключить Россию из состава ООН. На момент публикации материала петиция собрала больше 300 тысяч голосов.

Ранее, 1 марта, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс считает, что спецтрибунал для расследования преступлений РФ можно создать за один день.

28 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ходе открытия 52-й сессии Совета по правам человека ООН, посвященной геноциду в Украине, он призвал мировое сообщество присоединиться к международной коалиции по созданию спцетрибунала для политического и военного руководства России.