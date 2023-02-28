"Преступление геноцида": Кулеба рассказал, как идет создание спецтрибунала для РФ (фото)

В МИД продолжают работать над тем, чтобы расширить международную коалицию для привлечения к ответственности российское военное и политическое руководство за преступления в Украине.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе открытия 52-й сессии Совета по правам человека ООН, посвященной геноциду в Украине, призвал мировое сообщество присоединиться к международной коалиции по созданию спцетрибунала для политического и военного руководства России. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Мы не прекращаем ни на мгновение работу над созданием специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и их приспешников за преступление агрессии против Украины. Все зверства россиян производны от него. Следует устранить причины, а не только симптомы", — заявил министр.

По словам главы украинской дипломатии, Россия олицетворяет собой "самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей". Кулеба отметил, что такие действия РФ являются геноцидом против украинского народа.

"Эти дети нуждаются в немедленной защите и возвращении домой. Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны быть привлечены к ответственности за участие в геноциде", — подчеркнул глава МИД.

Сообщается, что в мероприятии приняли участие всего 55 стран, в том числе на уровне министров иностранных дел: Бельгия, Дания, Исландия, Коста-Рика, Лихтенштейн, Маршалловы Острова, Словения, Франция и Швеция.

Кулеба также призвал государства-члены Совета по правам человека ООН продлить мандат Международной независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. По словам министра, данная комиссия документирует доказательства масштабных и системных нарушений Россией прав человека, а также военных преступлений и преступлений против человечности. Все эти материалы будут использоваться в международных судебных процессах.

"Продолжение мандата станет весомым вкладом в обеспечение справедливости", — отметил Кулеба.

В МИД также подчеркивают, что география международной коалиции по созданию спецтрибунала для РФ постоянно расширяется, помимо европейских государств к ней присоединились даже страны Глобального Юга. В частности, Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая решила присоединиться к коалиции.

Напомним, 16 февраля Национальный совет Словакии признал действующий российский режим террористическим, а саму Россию — страной, которая спонсирует терроризм. В тексте резолюции, также говорится о поддержке создания спецтрибунала,

Ранее, 16 января, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что военные преступления, которые совершило руководство РФ, а также российские военные в Украине, не должны останься без наказания. По ее словам, Международный уголовный суд (МУС) должен расследовать эти преступления.

Также напомним, в декабре прошлого года Сейм Польши признал Россию государством, которое спонсирует терроризм.