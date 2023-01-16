"Не будет мира без справедливости": глава МИД Германии призвала судить руководство РФ

Немецкий министр заявила, что создать спецтребунал для РФ не так просто, так как МУС – структура ООН, где у самой России есть право вето. Чтобы решить этот вопрос, дипломат предложила дополнить этот орган международными компонентами.

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Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военные преступления, которые совершило руководство РФ, а также российские военные в Украине, не должны останься без наказания. Об этом она заявила, выступая в Гаагской академии международного права, пишет Укринформ.

Она напомнила, что российские военные совершили массу военных преступлений в Буче, Мариуполе, Харькове и других городах Украины. Бербок заявила, что без справедливости не будет длительного мира.

По ее словам, Международный уголовный суд (МУС) должен расследовать эти преступления.

"И российское руководство не должно иметь при этом иммунитета", — сказала она.

Бербок отметила, что первопричина российских злодеяний – преступление агрессии. В XXI веке никто не может начать войну и остаться без наказания.

Глава МИД Германии напомнила, что МУС еще 16 марта 2022 года заявил, что РФ должна прекратить войну против Украины, которая была развязана под абсурдными предлогами. Бербок вспомнила, что не так давно посещала Харьков и рассказала, что РФ целенаправленно хочет уничтожить весь украинский народ, оставляя тысячи людей зимой без тепла и света, депортируя детей, насилуя женщин.

При этом Бербок отметила, что создать спецтребунал для РФ не так просто, так как МУС – структура ООН, где у самой России есть право вето. Чтобы решить этот вопрос, дипломат предложила дополнить орган международными компонентами. К примеру, специальное бюро вне территории Украины.

По словам политика, это необходимо обсуждать с международными партнерами.

"Мы хотим поддержать Украину на международном уровне в создании специального трибунала по вопросам агрессии в Гааге, который будет базироваться на украинском законодательстве и будет дополнен международными элементами. Как дополнение к МУС", — сказала Бербок.

По ее словам, все диктаторы должны получить четкое сообщения о том, что захватническая война не останется безнаказанной.

Заявление МИД Германии

На странице Министерства иностранных дел Германии в Twitter заявили, что международный трибунал в Гааге должен стать "дополнением" к МУС тогда, когда тот не сможет действовать в правовых нормах.

Также в министерстве заявили, что скорректировать Римский статут, чтобы в будущем агрессию можно было преследовать так же, как геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Ранее Фокус писал, что министр обороны Германии уходит в отставку. Кристине Ламбрехт столкнулась с критикой правительства за медленный темп модернизации армии. Неоднозначно было воспринято и ее поздравление с Новым годом под праздничный фейерверк, в котором она говорила о войне в Украине.

Еще напомним, что вице-канцлер Германии призывает Шольца одобрить поставки польских Leopard 2 в Украину. Хоть танки и принадлежат Польше, но для их передачи третьей стороне нужно разрешение Германии как страны-производителя. В парламенте поддерживают решение передачи Украине польских Leopard 2.

Также сообщалось, что в Германии раскритиковали Францию за обещание поставить танки Украине. Сопредседатель правящей партии Германии Ларс Клингбайль считает, что лидер Франции принял политически необдуманное решение единолично.