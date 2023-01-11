"Поспешили": в Германии раскритиковали Францию за обещание поставить танки Украине

Сопредседатель правящей партии Германии Ларс Клингбайль считает, что лидер Франции принял политически необдуманное решение единолично.

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Социал-демократическая партии Германии выразила недовольство решением президента Франции Эмманюэля Макрона передать Украине танки Leopard. Соответсвующее заявление сделал сопредседатель правящей партии страны Ларс Клингбайль в интервью изданию Zeit.

По его словам, лидер Франции поторопился с заявлением о поставках украинским военным танков.

"Ни одна страна в настоящее время не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как Leopard. Поэтому Берлин не намерен совершать односторонних шагов в вопросе поставок оружия", — сказал депутат Бундестага.

Он также обратил внимание на тот факт, что одностороннее решение Макрона по поводу поставок вооружения Украине может подтвердить наратив РФ о том, что страны Евросоюза фактически являются стороной конфликта в российско-украинской войне.

"Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну", — резюмировал сопредседатель Социал-демократическая партии Германии.

Заметим, что, согласно недавнему опросу, проведенному Forsa, большинство немцев выступают против поставок в Украину тяжелых боевых танков Leopard 2. Так, 55 процентов граждан Германии не одобрили бы такую инициативу, если бы с ней выступил Бундестаг.

Напомним, 4 января Эмманюэль Макрон пообещал Украине необходимую военную технику. В ближайшее время Франция передаст Вооруженным силам Украины танки и БТРы.

Также Фокус писал 6 января о том, что Германия поставит ЗРК Patriot в Украину и подготовит экипажи БМП Marder. По информации правительства ФРГ, обучение украинских экипажей БМП Marder займет около 8 недель и будет проходить на территории страны. США также обучат украинцев обращению с БМП Bradley.