Германия поставит Patriot в Украину и подготовит экипажи Marder: названы сроки

По информации правительства ФРГ, обучение украинских экипажей БМП Marder займет около 8 недель и будет проходить на территории страны. США также обучат украинцев обращению с БМП Bradley.

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Помимо 40 боевых машин пехоты Marder, которые Минобороны Германии пообещало поставить в Украину в первые месяцы 2023 года, ожидаются также поставки систем Patriot, об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрайт, передает CNN.

Сообщается о батальоне систем БМП Marder.

"Батальон состоит примерно из 40 машин, в зависимости от дизайна. Мы планируем передать около 40 "Мардеров" Украине в первом квартале года", — говорится в сообщении.

В довершение всего, Германия пообещала поставить Украине ЗРК Patriot из запасов своей армии. По словам сотрудника пресс-службы правительства, передача этих систем запланирована на первый квартал 2023 года.

Что известно о БМП Marder?

Система Marder разрабатывались для перемещения солдат на поле боя. Бундесвер использует их с 70-х годов прошлого века.

Немецкая армия постепенно выводит их из эксплуатации, но сотни еще обслуживаются.

Подготовка украинских военнослужащих будет проходить в Германии и продлится около 8 недель.

Представитель немецкого правительства также сообщил, что США будут обучать украинцев обращению с БМП Bradley, но добавил, что пока не согласовано, где будет проходить обучение — в США или Германии.

Напомним, что ВСУ показали, как спасали Киев от атак иранских дронов Shahed в новогодние праздники. По словам бойцов мобильных групп, которые охраняют небо над Киевом, дроны пролетали над столицей на высоте 50 метров в направлении объекта энергоинфраструктуры.

Ранее Фокус сообщал, что во время так называемого рождественского "перемирия" Минобороны РФ обвинило артиллерию ВСУ в обстрелах позиций российской группировки войск.