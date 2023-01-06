Минобороны Германии готовится передать Украине до 40 БМП Marder, — СМИ

По данным журналистов, поставка военной техники может произойти быстро, так как производитель уже отремонтировал старые модели, и они готовы к отправке.

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Министерство обороны Германии готовится передать украинской стороне до 40 БМП Marder. Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают журналисты, поставка немецкой бронетехники может произойти очень быстро, поскольку у производителя старые модели стоят на складах, и они уже отремонтированы.

Издание уточняет, что канцлер Германии Олаф Шольц долго затягивал с поставками Marder и танков Leopard 2, объясняя это тем, что готов действовать в унисон с союзниками. Немецкий политик осенью подчеркивал, Вашингтон так и не направил в Украину ни одного танка западного образца, поэтому Берлин также не идет на такой шаг.

Однако после того, как США решили передать Украине 50 боевых машин М2 Bradley, Германия согласилась на аналогичную военную помощь. При этом агентство Bloomberg написало, что западные союзники надавали на Шольца в этом вопросе, так как обеспокоены возможностью вторжения ВС РФ в Евросоюз.

Как Bradley, так и Marder считаются особенно маневренными и хорошо укрепленными гусеничными машинами, обеспечивающими огневую защиту войск.

Spiegel сообщает, что Киеву также хотят передать модели Marder из складов Бундесвера. В будущем их планируют заменить либо полностью новыми машинами, либо отремонтированными БМП.

"Важно, чтобы техника, переданная со складов Бундесвера, быстро возобновлялась. Для этого последующие закупки должны быть начаты незамедлительно", — прокомментировал депутат Бундестага от СДПГ Кристиан Клинк.

Журналисты подчеркивают, что вооруженные силы ФРГ могут провести необходимое обучение украинских военных по обращению с Marder по аналогии с артиллерией и системами ПВО, уже поставленными Киеву. Соответствующие планы у Бундесвера уже есть, однако не хватает политического решения сверху.

Напомним, 5 января глава оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерман написала в Twitter, что давление на Олафа Шольца принесло результаты. В итоге Украина получит БМП Marder, а далее Штрак-Циммерман намерена настаивать на передаче Киеву танков Leopard 2.